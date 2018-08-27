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Чому не варто пити воду під час їжі

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Краще випивайте воду до прийому їжі - фото 1
Краще випивайте воду до прийому їжі

Лікарі встановили: якщо запивати продукти водою, це дасть більший сплеск рівня цукру в крові.

Це було встановлено під час експерименту.

І ще: Названо вагому причину не відмовлятись від сніданку

Добровольці їли пончики, запиваючи або не запиваючи їх водою. При цьому проводилася оцінка рівня цукру в крові до та після.

Виявилося, люди, котрі запивати пончики водою, мали значно вищу концентрацію цукру в крові після їжі (рівень цукру піднімався майже вдвічі швидше, ніж в інших). Причина в тому, що вода допомагає абсорбуватися цукру. Тому краще пити до або після їди, але аж ніяк не під час процесу.

Пийте воду за 30 хвилин до прийому їжі - фото 272227
Пийте воду за 30 хвилин до прийому їжі

Причому, висновки актуальні не тільки для солодких або калорійних продуктів. Вони стосуються будь-яких продуктів.

Якщо випивати воду за 30 хвилин до їжі, то підйом рівня цукру буде найменшим, хоча, звичайно, вищим, ніж при повній відмові від води. Це підтверджує експеримент.

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Джерело: med2
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