Чому не варто пити воду під час їжі

Лікарі встановили: якщо запивати продукти водою, це дасть більший сплеск рівня цукру в крові.

Це було встановлено під час експерименту.

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Добровольці їли пончики, запиваючи або не запиваючи їх водою. При цьому проводилася оцінка рівня цукру в крові до та після.

Виявилося, люди, котрі запивати пончики водою, мали значно вищу концентрацію цукру в крові після їжі (рівень цукру піднімався майже вдвічі швидше, ніж в інших). Причина в тому, що вода допомагає абсорбуватися цукру. Тому краще пити до або після їди, але аж ніяк не під час процесу.

Пийте воду за 30 хвилин до прийому їжі

Причому, висновки актуальні не тільки для солодких або калорійних продуктів. Вони стосуються будь-яких продуктів.

Якщо випивати воду за 30 хвилин до їжі, то підйом рівня цукру буде найменшим, хоча, звичайно, вищим, ніж при повній відмові від води. Це підтверджує експеримент.

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