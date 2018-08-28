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Скільки білка на день потрібно їсти

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Кількість залежить від вашої ваги тіла - фото 1
Кількість залежить від вашої ваги тіла

Без білкової їжі людина жити не може – вона потрібна нам для коректної роботи органів, а також для синтезування обмінних процесів.

Скільки його потрібно з'їдати в день, залежить від багатьох чинників – хто "сушиться" або нарощує масу, тому потрібно його більше, наприклад. Тому ми розглянемо всі варіанти для різних ситуацій.

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Скільки потрібно з'їдати білка в день звичайній людині

Потреба організму в білку для нормальної життєдіяльності визначається його початковою масою тіла. Формула для розрахунку така: 0,8-1 грам на 1 кілограм маси тіла.

Яйця – відмінне джерело білка - фото 272558
Яйця – відмінне джерело білка

По нижній планці вважаємо, якщо ви не займаєтеся важкою фізичною працею і не накачуєте м'язи, тоді можна взяти по 0,8 грама білка на 1 кілограм ваги. А якщо ви активно ходите до спортзалу або працюєте на важкій фізичній роботі, тоді беріть по 1 мінімум граму чистого білка для цієї пропорції.

Скільки потрібно з'їдати білка на день для схуднення

Багато популярних дієт ґрунтуються на принципі вживання білкової їжі, при цьому знежиреної. Це мудре рішення – наш організм просто так не може перетравлювати білок, він витрачає на його переробку багато енергії. А це означає, що чим більше ви будете з'їдати білкової їжі, тим швидше схуднете. Кількість білка, яку потрібно з'їдати на день для схуднення, становить 1,5-2 грами на один кілограм ваги.

Також можна їсти варену або печену курячу грудку - фото 272560
Також можна їсти варену або печену курячу грудку

Якщо ваша початкова вага понад 100 кілограмів, то не збільшуйте норму – це загрожує проблемами з нирками. І пам'ятайте, що не залежно від того, скільки вам потрібно з'їдати на день білка, необхідно пити щонайменше 1,5 літра води для виведення продуктів його розпаду.

Скільки потрібно з'їдати білка на день під час сушіння тіла

Сушка тіла – це посилене зменшення жирового прошарку до критичної позначки, тобто, залишається лише та кількість жиру, яка потрібно для теплового обміну.

Не варто забувати про бобові культури - фото 272561
Не варто забувати про бобові культури

Досвідчені спортсмени знають, що кількість білка, яку потрібно його з'їдати на день при інтенсивних тренуваннях, становить 1,8-2,2 грама в чистому вигляді на 1 кілограм маси тіла. Бодібілдери тому і їдять так багато сиру, курячих грудок і яєць – ці продукти багаті легкозасвоюваним білком, і тому не потрібно їсти їх надто багато для отримання білкової норми.

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Джерело: med2
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