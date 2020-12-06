Як припинити ненавидіти понеділки і стати трішки щасливішими: проста порада

Думки про понеділок мало у кого викликають хороші емоції, але є спосіб змінити цю ситуацію. Експерти порадили, як зробити так, що старт тижня не змушував сумувати.

Американські науковці знайшли спосіб, як зробити понеділок не таким вже й поганим днем. Для цього достатньо змінити ставлення не до старту тижня, а до вихідних. Секрет у тому, що уявляти, що вікенд насправді є невеличкою відпусткою. Тоді й повернення до робочих буднів не буде таким болючим.

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Ефективність такого лайфхаку перевірили під час експерименту за участю понад 400 осіб. Всіх їх розділили на дві команди: одна проводила вихідні традиційно, а інша мала уявити, що у них справжня відпустка. Всі піддослідні звітували про свій рівень щастя у п'ятницю та у понеділок.

Виявилось, що представники другої групи справді позитивніше ставились до початку роботи, а все тому, що більш свідомо підходили до свого відпочинку, а також приділяли собі вдосталь часу.

Але навіть ця порада має свій недолік: її не варто практикувати надто часто, щоб й таке ставлення не стало рутинним.

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