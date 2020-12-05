На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому віддалена робота не така ідеальна: нове дослідження
-
- 0
Пандемія коронавірусу зробила віддалену роботу ще популярнішою і вимушеною, але навіть у такому режимі є свої серйозні недоліки.
Хоч для багатьох сьогодні дистанційна робота є майже ідеальною нормою, але насправді навіть у неї є не найкращі наслідки. Американські дослідники виявили, що чимало людей, які через пандемію змушені були перейти на роботу з дому, отримали нові проблеми зі здоров'ям.
І ще: Як правильно відпочити, щоб потім добре і ефективно працювати
Віддалений формат став причиною того, що у 64% опитаних виникла щонайменше ще одна хвороба або погіршилось здоров'я. Ще 75% людей зізнались, що перебування вдома змусило їх страждати від депресивних станів. Відзначається, що у жінок таке погіршення психічного здоров'я проявлялось частіше, аніж у чоловіків.
Звісно ж, життя людей змінилось і в плані фізичних навантажень, адже стало менше шансів навіть на звичайну прогулянку, не кажучи вже про спортзал. Водночас збільшилось бажання зайвий раз перекусити, що не найпозитивніше позначається на фігурі.
Тому експерти радять всім, хто працює віддалено, прислухатись до свого самопочуття, а також не забувати про правильне харчування, тренування та спілкування з іншими.
Це цікаво: Як зберегти здоров'я при сидячому способі життя
-
15:21Чому віддалена робота не така ідеальна: нове дослідження
-
14:41Знаки Зодіаку, які брешуть краще за професійних акторів
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
-
13:44Майлі Сайрус позувала топлес для Rolling Stone: гарячі знімки
-
13:17Як правильно відпочити, щоб потім добре і ефективно працювати
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:42Американські боги: дивіться новий трейлер третього сезону серіалу
-
12:12Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
-
11:45Як доглядати за волоссям взимку: ТОП-3 порад
-
11:15Віндзорський замок прикрасили до Різдва: чарівні фото
-
10:44Спокуслива Дженніфер Лопес показала, у чому можна зустріти свята
-
10:17Медики нагадали про небезпеку побутового пилу
-
09:52Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз на сьогодні
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:50Названо найбезпечніші країни для туристів: опублікована карта
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
21:51Чому взимку не варто мити автомобіль
-
21:215 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Вікінги: вийшов трейлер фінальних епізодів епічного серіалу
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
19:46Експерти склали рейтинг найкращих дієт 2020 року
-
19:13Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 7 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:22Гороскоп на 5 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
-
12:12Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
17:20Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
-
15:25Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року
-
12:20Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня
-
07:20Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю
- 03 грудня
-
20:19Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою
-
17:14ЗПНАMAXIMUM: розігруємо додаткову зарплату впродовж цілого року
-
15:55Замість Джонні Деппа: як Мадс Міккельсен може виглядати в ролі Ґріндельвальда
-
14:24Локдаун в Україні: коли українців повідомлять про жорсткий карантин
-
11:58Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області із найгіршою епідемситуацією
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня
-
07:19Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади
- 02 грудня
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня
-
07:17Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто
- 01 грудня
-
20:20Скільки повинен тривати ідеальний секс: експерт здивувала поясненням (18+)