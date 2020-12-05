Чому віддалена робота не така ідеальна: нове дослідження

Пандемія коронавірусу зробила віддалену роботу ще популярнішою і вимушеною, але навіть у такому режимі є свої серйозні недоліки.

Хоч для багатьох сьогодні дистанційна робота є майже ідеальною нормою, але насправді навіть у неї є не найкращі наслідки. Американські дослідники виявили, що чимало людей, які через пандемію змушені були перейти на роботу з дому, отримали нові проблеми зі здоров'ям.

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Віддалений формат став причиною того, що у 64% опитаних виникла щонайменше ще одна хвороба або погіршилось здоров'я. Ще 75% людей зізнались, що перебування вдома змусило їх страждати від депресивних станів. Відзначається, що у жінок таке погіршення психічного здоров'я проявлялось частіше, аніж у чоловіків.

Звісно ж, життя людей змінилось і в плані фізичних навантажень, адже стало менше шансів навіть на звичайну прогулянку, не кажучи вже про спортзал. Водночас збільшилось бажання зайвий раз перекусити, що не найпозитивніше позначається на фігурі.

Тому експерти радять всім, хто працює віддалено, прислухатись до свого самопочуття, а також не забувати про правильне харчування, тренування та спілкування з іншими.

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