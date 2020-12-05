Як правильно відпочити, щоб потім добре і ефективно працювати

Якщо ви втомилися, але у вас немає часу або грошей на подорож, не турбуйтеся. Ви цілком можете відтворити радості відпустки у себе вдома.

Відпочинок потребує планування. Людська природа така, що якщо немає плану, ми схильні вибирати легкі шляхи. Наприклад:

Перегляд фільмів

Прогулянки по місту

Зустрічі з друзями

Це не погано. Але якщо провести так цілий тиждень, не залишиться ніяких спогадів. Тому рекомендуємо заздалегідь подумати, чим ви можете зайнятися. Пропонуємо кілька ідей, які урізноманітнюють канікули.

І ще: 4 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен

Навчання

Бажано чомусь новому. Освоїти іноземну мову, основи дизайну або програмування. Звичайно, за тиждень ви навряд чи щось повноцінно вивчите. Зате у вас буде час, щоб включитися в процес і продовжити навчання в робочий період.

Своє діло

Чому б і ні? Подумати про написання бізнес-плану, яким ви не могли зайнятися через суєту буднів, створити сторінки в соцмережах для просування компанії – все це цілком реально встигнути в новорічні канікули. А якщо ви вирішили просто змінити роботу, то займіться написанням гідного резюме.

Читання

У будні доводиться читати уривками, в пробках або перед сном, довгі свята сприяють більш продуктивному читанню. А довгі зимові вечори просто створені для того, щоб влаштуватися в кріслі з цікавою книгою.

Це цікаво: Як зберегти здоров'я при сидячому способі життя