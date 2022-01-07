Як приготувати куряче філе, аби воно не було сухим: 3 секрети для соковитого м'яса

Рецептів з приготування курячого філе – безліч, і кожна господиня точно має кілька своїх улюблених. Але важливо знати деякі хитрощі, щоб грудинка справді вийшла соковитою.

Мабуть, кожен погодиться, що куряче філе ніколи не набридне. А усе через таке різноманіття способів приготування. Проте попри простоту більшості рецептів, м'ясо іноді виходить сухим і ніби пересушеним. Як цього уникнути, розповіли на Thektchn.

Це цікаво: Як приготувати бекон з хліба: несподіваний лайфхак у відео

Основні моменти приготування курячого філе

#1

Смажити філе слід на слабкому або середньому вогні. Це потрібно для того, що м'ясо могло до кінця приготуватися в середині.

#2

Не перевертайте і не чіпайте курятину, як тільки почали її смажити. Принаймні перші 5 хвилин. Якщо філе важко перевернути, то це свідчить про те, що воно ще не готове. В ідеалі рекомендують перевертати його тільки один раз за весь час приготування.

#3

Не смажте курятину на вершковому маслі – вона може підгоріти. Для апетитного кольору та аромату потрібно додати масло аж в самому кінці.

Читайте також: Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото