Ідеальні макарони та як готувати домашню пасту: популярні рецепти

Як приготувати сільську пасту з картоплею / maximum.fm

Готуємо домашню пасту або домашню локшину, макарони, або гнізда. Борошно, кілька яєць, сіль, перемішали, і готово. Виходить дуже смачно!

Домашня паста з креветками

Продукти:

Домашня паста 80 г

Креветки 4 шт.

Оливкова олія ​​30 мл

Часник 1 шт.

Базилік зелений 4 г

Помідори черрі 50 г

Сир пармезан 20 г

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Домашня паста з креветками

Як приготувати домашню пасту з креветками:

Беремо готову домашню пасту. Готову пасту відварюємо 1 хвилину в киплячій підсоленій воді. Далі часник дрібно рубаємо і обсмажуємо на оливковій олії 1 хвилину, додаємо креветки, черрі, базилік, обсмажуємо 2-3 хвилини, заливаємо біле вино. Наливаємо трохи рибного бульйону або води, солимо, перчимо. Продовжимо, пасту перекладаємо на пательню, перемішуємо і проварюємо 1 хвилину. Загалом, усе. Buon appetito!

Сільська паста з картоплею

Продукти:

Паста 400 г

Картопля 300 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Бекон 100 г

Сир твердий тертий 4 ст. л.

Масло вершкове 30 г

Сіль за смаком

Перець чорний за смаком

Сільська паста з картоплею

Як приготувати сільську пасту з картоплею:

Картоплю очистити, вимити, нарізати на частини. Висипати в каструлю, залити холодною водою, поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити картоплю до готовності на невеликому вогні, під кришкою (20 хвилин). Цибулю очистити, вимити, нарізати дрібно. Бекон нарізати дрібними кубиками. Розігріти сковороду, додати масло. У гаряче масло викласти цибулю і бекон. Смажити на середньому вогні, помішуючи, до золотистого (4-5 хвилин). Коли картопля буде готова, злити рідину. Розім'яти пресом для пюре. Викласти картоплю в сковороду до цибулі і бекону. Посолити, поперчити, добре перемішати. Поставити на вогонь каструлю з водою (2,5 л), довести до кипіння. Посолити. Викласти пасту. Помішуючи, довести до кипіння. Варити до готовності відповідно до інструкції на її упаковці. Готову пасту відкинути на друшляк. Повертаємо пасту в казанок. Додати тертий сир і вміст сковороди. Все добре перемішати.

Домашня паста фарфале з грибами у вершковому соусі

Продукти:

Для тіста:

Борошно 100 г

Сік лимонний 0,5 ч. л.

Яйце 1 шт.

Сіль 0,5 ч. л.

Для соусу:

Печериці свіжі 5-7 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Сир твердий 50 г

Вершки 3 ст. л.

Олія ​​2 ст. л.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Для подачі:

Помідори чері

Зелень

Домашня паста фарфале з грибами у вершковому соусі

Як приготувати домашню пасту з грибами:

У миску висипаємо просіяне борошно, в центр вливаємо яйце, сіль, лимонний сік і замішуємо круте тісто. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на 20 хвилин. Очищені гриби ріжемо часточками, цибулю кубиками, зелень дрібно рубаємо, сир натираємо на дрібній тертці. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном, тісто ділимо на 2 частини для зручності. Одну частину тіста розкочуємо в тонкий пласт. Формуємо на тесті фігурним ножем маленькі прямокутники. Скріплюємо їх пальцями у центрі у вигляді бантиків. Даємо заготівлям підсушитися. У киплячу воду висипаємо макарони-бантики і варимо їх до стану аль-денте. На розігрітій сковороді на рослинній олії підсмажуємо цибулю, гриби. Присипаємо гриби з вершками натертим сиром (залишаємо трохи для подачі), спеціями і на маленькому вогні доводимо гриби у вершковому соусі до готовності. Готову пасту фарфале викладаємо на тарілку, зверху в центр викладаємо гриби у вершковому соусі, приправляємо зеленню, сиром і подаємо до столу, прикрасивши помідорами чері.

Запечена паста з тунцем

Продукти:

Макарони 250 г

Тунець консервований 1 банка

Сир (твердий або напівтвердий) 100 г

Сливки (10-20%) 50-100 мл

Яйце 1 шт.

Томатна паста 1-2 ч.л.

Петрушка (або інша зелень) за смаком

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Олія для змащування форми

Запечена паста з тунцем

Як приготувати пасту з тунцем:

Духовку розігріваємо до 190 градусів. У підсоленій воді відварюємо 250 грамів макаронів. Відварюємо на одну хвилину менше, ніж зазначено на упаковці. Поки макарони відварюються, займемося начинкою. Нам знадобиться консервований тунець: натуральний або в олії. Розминаємо його виделкою. 100 грамів будь-якого сиру натираємо на тертці, можна на крупній. Додаємо його до розім'ятого тунця. Довільну кількість петрушки або іншої зелені дрібно нарізаємо і додаємо до тунця з сиром. Туди ж додаємо 50-100 мл вершків (10-20% жирності). Додаємо одне яйце. Додаємо 1-2 чайні ложечки томатної пасти. Можна поперчити. Отримуємо суміш. Змішуємо відварені макарони із заправкою. Форму, в якій будемо запікати, змащуємо будь-якою олією. Викладаємо підготовлені макарони в форму. Накриваємо фольгою, щоб не пересушити макарони. Запікаємо 20 хвилин. Якщо після запікання страва здається вам надто вологою, зніміть фольгу і запечіть трохи без неї.

Паста з м'ясним фаршем

Продукти:

Паста 400 г

М'ясний фарш 0,5 кг

Ріпчаста цибуля 2 шт.

Часник 4 зубчики

Рослинна олія

Чорний мелений перець

Сіль

Лавровий лист

Паста з м'ясним фаршем

Як приготувати пасту з фаршем:

Фарш відправляємо на розігріту з рослинною олією сковороду. Обсмажуємо на сильному вогні, періодично помішуючи. Очищену цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо її до фаршу. Гарненько перемішуємо і обсмажуємо цибулю з фаршем до золотистого кольору. Додаємо до фаршу з цибулею часник видавлений через прес, сіль і перемішуємо. Залишаємо на слабкому вогні ще на хвилину. У чисту суху сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо і всипаємо пасту. Не відходячи від плити обсмажуємо на сильному вогні постійно перемішуючи. Паста повинна рівномірно зарум'яниться. Обсмажити можна по-різному, кому як подобається: можна злегка підрум'янити, а можна засмажити, але без фанатизму. Після чого смажену пасту заливаємо окропом, щоб вода ледь покрила її, додаємо лавровий лист, сіль і постійно помішуючи тушкуємо на середньому вогні. Готуючи пасту таким способом, її дуже складно переварити. Макарони дуже швидко набухнуть, зайва вода випарується, це буде означати що паста готова. Якщо вода випарується, а макаронні вироби ще трохи жорсткі, то можна додати теплої кип'яченої води і довести пасту до готовності, накривши кришкою. Додаємо пасту на сковороду до фаршу і обов'язково посипаємо чорним перцем. Аромат чорного меленого перцю дуже гармонійно доповнює смак цієї страви. Гарненько перемішуємо пасту з фаршем. Подавати пасту з фаршем у гарячому вигляді.

Дрібна паста з овочами

Продукти:

Сіль

Дуже дрібні макаронні вироби 1 ¼ склянки

Оливкова олія - 3 ст. л.

Морква, нарізана маленькими кубиками 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Часник подрібнений 2 зубки

Перець солодкий

Цукіні, нарізаний кубиками 1 шт.

Вино сухе, біле ¼ склянки

Зелень петрушки нарізана 3 ст. л.

Листя орегано 1 ст. л.

Сир тертий ¼ склянки

Перець чорний мелений

Дрібна паста з овочами

Як приготувати пасту з овочами:

Відваріть макарони в підсоленій воді згідно з інструкцією. Відкиньте на друшляк і злегка промийте холодною водою. Перекладіть назад в каструлю і перемішайте з 1 ст. л. оливкової олії. Розігрійте 2 ст. л. олії у великій сковороді. Обсмажте, помішуючи, моркву і цибулю протягом 8 хвилин. Збільште вогонь. Додайте часник, солодкий перець і цукіні. Трохи посоліть і обсмажуйте овочі протягом 5 хвилин. Слідкуйте, щоб не пригорів часник. Перець і цукіні повинні бути м'якими, але не повинні перетворитися на кашу. Влийте вино і готуйте, перемішуючи, на середньому вогні. Додайте пасту, знову збільште вогонь і готуйте, різко струшуючи сковороду, щоб продукти добре перемішалися. Якщо макарони прилипають, долийте трохи вина. Коли макарони досить прогріються, зніміть сковороду з вогню. Вмішайте петрушку, орегано (якщо використовуєте) і сир. Додайте за смаком чорний перець і сіль і подавайте. Смачного!

Паста "4 сири"

Продукти:

Сир сулугуні 100 гр

Сир камамбер 100 гр

Сир пармезан 100 гр

Сир горгонзола 100 гр

Вершки 300 г

Паста 500 г

Масло вершкове 50 г

Сіль 2 ч.л.

Паста "4 сири"

Як приготувати пасту 4 сири:

Розтоплюємо вершкове масло на сковорідці, додаємо сири. Коли сири майже розтанули, додаємо вершки, доводимо до однорідної маси на слабкому вогні. Паралельно відварюємо пасту (макарони, вермішель) в трохи підсоленій воді, до стану аль денте. Змішуємо пасту з сирним соусом і тримаємо на вогні ще кілька хвилин. Прикрашаємо помідором чері і насолоджуємося.

Паста карбонара

Продукти:

Спагеті 400 г

Грудинка варено-копчена 200 г

Яйце куряче 1 шт.

Жовтки 3 шт.

Сир пармезан 75 г

Масло вершкове 2 столові ложки

Оливкова олія ​​1 ст.ложка

Часник 2 зубчики

Сіль за смаком

Перець чорний за смаком

Паста карбонара

Як приготувати пасту карбонара:

Нарізати грудинку дрібними кубиками. Розігріти сковороду, розтопити 1 ст. ложку вершкового масла і відправити туди грудинку. Додати 2 зубчики часнику, попередньо розчавлених ножем. Грудинку обсмажувати на маленькому вогні 10 хвилин, з неї повинен витопитися жир, але вона має залишитися м'якою. Після обсмажування часник прибрати. У киплячу воду додаємо 1 ст. ложку солі, 1 ст. ложку оливкової олії і спагетті. Варимо так, як вказано на упаковці спагетті, важливо дотримувати зазначений час варіння, щоб зварити спагетті правильно. У трьох яєць відокремити білки від жовтків. Додаємо в миску 3 жовтки і одне яйце з білком, посолити і поперчити (по 1 щіпці), добре збити і додати 2 ст. ложки натертого сиру. Перемішати. Готові спагетті відкинути на друшляк, попередньо залишивши 1,5 склянки води, в якій вони варилися. Вимкнути вогонь під сковородою з грудинкою, відправити туди спагетті, додати 1 ст. ложку вершкового масла і вилити збиті яйця з сиром. Все ретельно перемішати, поступово додати 1 стакан води від спагетті і 2 ст. ложки сиру, постійно перемішуючи, щоб яйця не згорнулися. Розподілити спагетті по тарілках, зверху додати грудинку, посипати чорним меленим перцем і тертим сиром. Паста карбонара готова.

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