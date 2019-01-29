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Ідеальні макарони та як готувати домашню пасту: популярні рецепти

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Як приготувати сільську пасту з картоплею - фото 1
Як приготувати сільську пасту з картоплею / maximum.fm

Готуємо домашню пасту або домашню локшину, макарони, або гнізда. Борошно, кілька яєць, сіль, перемішали, і готово. Виходить дуже смачно!

Домашня паста з креветками

Продукти:

  • Домашня паста 80 г
  • Креветки 4 шт.
  • Оливкова олія ​​30 мл
  • Часник 1 шт.
  • Базилік зелений 4 г
  • Помідори черрі 50 г
  • Сир пармезан 20 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
Домашня паста з креветками - фото 304421
Домашня паста з креветками

Як приготувати домашню пасту з креветками:

  1. Беремо готову домашню пасту. Готову пасту відварюємо 1 хвилину в киплячій підсоленій воді. Далі часник дрібно рубаємо і обсмажуємо на оливковій олії 1 хвилину, додаємо креветки, черрі, базилік, обсмажуємо 2-3 хвилини, заливаємо біле вино.
  2. Наливаємо трохи рибного бульйону або води, солимо, перчимо. Продовжимо, пасту перекладаємо на пательню, перемішуємо і проварюємо 1 хвилину. Загалом, усе. Buon appetito!

Сільська паста з картоплею

Продукти:

  • Паста 400 г
  • Картопля 300 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Бекон 100 г
  • Сир твердий тертий 4 ст. л.
  • Масло вершкове 30 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний за смаком
Сільська паста з картоплею - фото 304425
Сільська паста з картоплею

Як приготувати сільську пасту з картоплею:

  1. Картоплю очистити, вимити, нарізати на частини. Висипати в каструлю, залити холодною водою, поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити картоплю до готовності на невеликому вогні, під кришкою (20 хвилин).
  2. Цибулю очистити, вимити, нарізати дрібно. Бекон нарізати дрібними кубиками. Розігріти сковороду, додати масло. У гаряче масло викласти цибулю і бекон. Смажити на середньому вогні, помішуючи, до золотистого (4-5 хвилин).
  3. Коли картопля буде готова, злити рідину. Розім'яти пресом для пюре. Викласти картоплю в сковороду до цибулі і бекону. Посолити, поперчити, добре перемішати. Поставити на вогонь каструлю з водою (2,5 л), довести до кипіння. Посолити. Викласти пасту. Помішуючи, довести до кипіння. Варити до готовності відповідно до інструкції на її упаковці.
  4. Готову пасту відкинути на друшляк. Повертаємо пасту в казанок. Додати тертий сир і вміст сковороди. Все добре перемішати.

Домашня паста фарфале з грибами у вершковому соусі

Продукти:

  • Для тіста:
  • Борошно 100 г
  • Сік лимонний 0,5 ч. л.
  • Яйце 1 шт.
  • Сіль 0,5 ч. л.
  • Для соусу:
  • Печериці свіжі 5-7 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Сир твердий 50 г
  • Вершки 3 ст. л.
  • Олія ​​2 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Для подачі:
  • Помідори чері
  • Зелень
Домашня паста фарфале з грибами у вершковому соусі - фото 304429
Домашня паста фарфале з грибами у вершковому соусі

Як приготувати домашню пасту з грибами:

  1. У миску висипаємо просіяне борошно, в центр вливаємо яйце, сіль, лимонний сік і замішуємо круте тісто. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на 20 хвилин.
  2. Очищені гриби ріжемо часточками, цибулю кубиками, зелень дрібно рубаємо, сир натираємо на дрібній тертці. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном, тісто ділимо на 2 частини для зручності. Одну частину тіста розкочуємо в тонкий пласт. Формуємо на тесті фігурним ножем маленькі прямокутники.
  3. Скріплюємо їх пальцями у центрі у вигляді бантиків. Даємо заготівлям підсушитися. У киплячу воду висипаємо макарони-бантики і варимо їх до стану аль-денте. На розігрітій сковороді на рослинній олії підсмажуємо цибулю, гриби. Присипаємо гриби з вершками натертим сиром (залишаємо трохи для подачі), спеціями і на маленькому вогні доводимо гриби у вершковому соусі до готовності.
  4. Готову пасту фарфале викладаємо на тарілку, зверху в центр викладаємо гриби у вершковому соусі, приправляємо зеленню, сиром і подаємо до столу, прикрасивши помідорами чері.

Запечена паста з тунцем

Продукти:

  • Макарони 250 г
  • Тунець консервований 1 банка
  • Сир (твердий або напівтвердий) 100 г
  • Сливки (10-20%) 50-100 мл
  • Яйце 1 шт.
  • Томатна паста 1-2 ч.л.
  • Петрушка (або інша зелень) за смаком
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Олія для змащування форми
Запечена паста з тунцем - фото 304430
Запечена паста з тунцем

Як приготувати пасту з тунцем:

  1. Духовку розігріваємо до 190 градусів. У підсоленій воді відварюємо 250 грамів макаронів. Відварюємо на одну хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.
  2. Поки макарони відварюються, займемося начинкою. Нам знадобиться консервований тунець: натуральний або в олії. Розминаємо його виделкою. 100 грамів будь-якого сиру натираємо на тертці, можна на крупній. Додаємо його до розім'ятого тунця.
  3. Довільну кількість петрушки або іншої зелені дрібно нарізаємо і додаємо до тунця з сиром. Туди ж додаємо 50-100 мл вершків (10-20% жирності). Додаємо одне яйце. Додаємо 1-2 чайні ложечки томатної пасти. Можна поперчити.
  4. Отримуємо суміш. Змішуємо відварені макарони із заправкою. Форму, в якій будемо запікати, змащуємо будь-якою олією. Викладаємо підготовлені макарони в форму. Накриваємо фольгою, щоб не пересушити макарони.
  5. Запікаємо 20 хвилин. Якщо після запікання страва здається вам надто вологою, зніміть фольгу і запечіть трохи без неї.

Паста з м'ясним фаршем

Продукти:

  • Паста 400 г
  • М'ясний фарш 0,5 кг
  • Ріпчаста цибуля 2 шт.
  • Часник 4 зубчики
  • Рослинна олія
  • Чорний мелений перець
  • Сіль
  • Лавровий лист
Паста з м'ясним фаршем - фото 304434
Паста з м'ясним фаршем

Як приготувати пасту з фаршем:

  1. Фарш відправляємо на розігріту з рослинною олією сковороду. Обсмажуємо на сильному вогні, періодично помішуючи. Очищену цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо її до фаршу. Гарненько перемішуємо і обсмажуємо цибулю з фаршем до золотистого кольору.
  2. Додаємо до фаршу з цибулею часник видавлений через прес, сіль і перемішуємо. Залишаємо на слабкому вогні ще на хвилину. У чисту суху сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо і всипаємо пасту.
  3. Не відходячи від плити обсмажуємо на сильному вогні постійно перемішуючи. Паста повинна рівномірно зарум'яниться. Обсмажити можна по-різному, кому як подобається: можна злегка підрум'янити, а можна засмажити, але без фанатизму.
  4. Після чого смажену пасту заливаємо окропом, щоб вода ледь покрила її, додаємо лавровий лист, сіль і постійно помішуючи тушкуємо на середньому вогні. Готуючи пасту таким способом, її дуже складно переварити.
  5. Макарони дуже швидко набухнуть, зайва вода випарується, це буде означати що паста готова. Якщо вода випарується, а макаронні вироби ще трохи жорсткі, то можна додати теплої кип'яченої води і довести пасту до готовності, накривши кришкою.
  6. Додаємо пасту на сковороду до фаршу і обов'язково посипаємо чорним перцем. Аромат чорного меленого перцю дуже гармонійно доповнює смак цієї страви. Гарненько перемішуємо пасту з фаршем. Подавати пасту з фаршем у гарячому вигляді.

Дрібна паста з овочами

Продукти:

  • Сіль
  • Дуже дрібні макаронні вироби 1 ¼ склянки
  • Оливкова олія - 3 ст. л.
  • Морква, нарізана маленькими кубиками 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Часник подрібнений 2 зубки
  • Перець солодкий
  • Цукіні, нарізаний кубиками 1 шт.
  • Вино сухе, біле ¼ склянки
  • Зелень петрушки нарізана 3 ст. л.
  • Листя орегано 1 ст. л.
  • Сир тертий ¼ склянки
  • Перець чорний мелений
Дрібна паста з овочами - фото 304436
Дрібна паста з овочами

Як приготувати пасту з овочами:

  1. Відваріть макарони в підсоленій воді згідно з інструкцією. Відкиньте на друшляк і злегка промийте холодною водою. Перекладіть назад в каструлю і перемішайте з 1 ст. л. оливкової олії.
  2. Розігрійте 2 ст. л. олії у великій сковороді. Обсмажте, помішуючи, моркву і цибулю протягом 8 хвилин. Збільште вогонь. Додайте часник, солодкий перець і цукіні. Трохи посоліть і обсмажуйте овочі протягом 5 хвилин.
  3. Слідкуйте, щоб не пригорів часник. Перець і цукіні повинні бути м'якими, але не повинні перетворитися на кашу. Влийте вино і готуйте, перемішуючи, на середньому вогні.
  4. Додайте пасту, знову збільште вогонь і готуйте, різко струшуючи сковороду, щоб продукти добре перемішалися. Якщо макарони прилипають, долийте трохи вина. Коли макарони досить прогріються, зніміть сковороду з вогню. Вмішайте петрушку, орегано (якщо використовуєте) і сир. Додайте за смаком чорний перець і сіль і подавайте. Смачного!

Паста "4 сири"

Продукти:

  • Сир сулугуні 100 гр
  • Сир камамбер 100 гр
  • Сир пармезан 100 гр
  • Сир горгонзола 100 гр
  • Вершки 300 г
  • Паста 500 г
  • Масло вершкове 50 г
  • Сіль 2 ч.л.
Паста '4 сири' - фото 304448
Паста "4 сири"

Як приготувати пасту 4 сири:

  1. Розтоплюємо вершкове масло на сковорідці, додаємо сири.
  2. Коли сири майже розтанули, додаємо вершки, доводимо до однорідної маси на слабкому вогні. Паралельно відварюємо пасту (макарони, вермішель) в трохи підсоленій воді, до стану аль денте. Змішуємо пасту з сирним соусом і тримаємо на вогні ще кілька хвилин.
  3. Прикрашаємо помідором чері і насолоджуємося.

Паста карбонара

Продукти:

  • Спагеті 400 г
  • Грудинка варено-копчена 200 г
  • Яйце куряче 1 шт.
  • Жовтки 3 шт.
  • Сир пармезан 75 г
  • Масло вершкове 2 столові ложки
  • Оливкова олія ​​1 ст.ложка
  • Часник 2 зубчики
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний за смаком
Паста карбонара - фото 304442
Паста карбонара

Як приготувати пасту карбонара:

  1. Нарізати грудинку дрібними кубиками. Розігріти сковороду, розтопити 1 ст. ложку вершкового масла і відправити туди грудинку. Додати 2 зубчики часнику, попередньо розчавлених ножем. Грудинку обсмажувати на маленькому вогні 10 хвилин, з неї повинен витопитися жир, але вона має залишитися м'якою. Після обсмажування часник прибрати.
  2. У киплячу воду додаємо 1 ст. ложку солі, 1 ст. ложку оливкової олії і спагетті. Варимо так, як вказано на упаковці спагетті, важливо дотримувати зазначений час варіння, щоб зварити спагетті правильно.
  3. У трьох яєць відокремити білки від жовтків. Додаємо в миску 3 жовтки і одне яйце з білком, посолити і поперчити (по 1 щіпці), добре збити і додати 2 ст. ложки натертого сиру. Перемішати. Готові спагетті відкинути на друшляк, попередньо залишивши 1,5 склянки води, в якій вони варилися.
  4. Вимкнути вогонь під сковородою з грудинкою, відправити туди спагетті, додати 1 ст. ложку вершкового масла і вилити збиті яйця з сиром. Все ретельно перемішати, поступово додати 1 стакан води від спагетті і 2 ст. ложки сиру, постійно перемішуючи, щоб яйця не згорнулися.
  5. Розподілити спагетті по тарілках, зверху додати грудинку, посипати чорним меленим перцем і тертим сиром. Паста карбонара готова.

Це смачно: Як смачно і правильно приготувати домашню піцу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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