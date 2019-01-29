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Ідеальні макарони та як готувати домашню пасту: популярні рецепти
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Готуємо домашню пасту або домашню локшину, макарони, або гнізда. Борошно, кілька яєць, сіль, перемішали, і готово. Виходить дуже смачно!
Домашня паста з креветками
Продукти:
- Домашня паста 80 г
- Креветки 4 шт.
- Оливкова олія 30 мл
- Часник 1 шт.
- Базилік зелений 4 г
- Помідори черрі 50 г
- Сир пармезан 20 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Домашня паста з креветками
Як приготувати домашню пасту з креветками:
- Беремо готову домашню пасту. Готову пасту відварюємо 1 хвилину в киплячій підсоленій воді. Далі часник дрібно рубаємо і обсмажуємо на оливковій олії 1 хвилину, додаємо креветки, черрі, базилік, обсмажуємо 2-3 хвилини, заливаємо біле вино.
- Наливаємо трохи рибного бульйону або води, солимо, перчимо. Продовжимо, пасту перекладаємо на пательню, перемішуємо і проварюємо 1 хвилину. Загалом, усе. Buon appetito!
Сільська паста з картоплею
Продукти:
- Паста 400 г
- Картопля 300 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Бекон 100 г
- Сир твердий тертий 4 ст. л.
- Масло вершкове 30 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний за смаком
Сільська паста з картоплею
Як приготувати сільську пасту з картоплею:
- Картоплю очистити, вимити, нарізати на частини. Висипати в каструлю, залити холодною водою, поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити картоплю до готовності на невеликому вогні, під кришкою (20 хвилин).
- Цибулю очистити, вимити, нарізати дрібно. Бекон нарізати дрібними кубиками. Розігріти сковороду, додати масло. У гаряче масло викласти цибулю і бекон. Смажити на середньому вогні, помішуючи, до золотистого (4-5 хвилин).
- Коли картопля буде готова, злити рідину. Розім'яти пресом для пюре. Викласти картоплю в сковороду до цибулі і бекону. Посолити, поперчити, добре перемішати. Поставити на вогонь каструлю з водою (2,5 л), довести до кипіння. Посолити. Викласти пасту. Помішуючи, довести до кипіння. Варити до готовності відповідно до інструкції на її упаковці.
- Готову пасту відкинути на друшляк. Повертаємо пасту в казанок. Додати тертий сир і вміст сковороди. Все добре перемішати.
Домашня паста фарфале з грибами у вершковому соусі
Продукти:
- Для тіста:
- Борошно 100 г
- Сік лимонний 0,5 ч. л.
- Яйце 1 шт.
- Сіль 0,5 ч. л.
- Для соусу:
- Печериці свіжі 5-7 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Сир твердий 50 г
- Вершки 3 ст. л.
- Олія 2 ст. л.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Для подачі:
- Помідори чері
- Зелень
Домашня паста фарфале з грибами у вершковому соусі
Як приготувати домашню пасту з грибами:
- У миску висипаємо просіяне борошно, в центр вливаємо яйце, сіль, лимонний сік і замішуємо круте тісто. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на 20 хвилин.
- Очищені гриби ріжемо часточками, цибулю кубиками, зелень дрібно рубаємо, сир натираємо на дрібній тертці. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном, тісто ділимо на 2 частини для зручності. Одну частину тіста розкочуємо в тонкий пласт. Формуємо на тесті фігурним ножем маленькі прямокутники.
- Скріплюємо їх пальцями у центрі у вигляді бантиків. Даємо заготівлям підсушитися. У киплячу воду висипаємо макарони-бантики і варимо їх до стану аль-денте. На розігрітій сковороді на рослинній олії підсмажуємо цибулю, гриби. Присипаємо гриби з вершками натертим сиром (залишаємо трохи для подачі), спеціями і на маленькому вогні доводимо гриби у вершковому соусі до готовності.
- Готову пасту фарфале викладаємо на тарілку, зверху в центр викладаємо гриби у вершковому соусі, приправляємо зеленню, сиром і подаємо до столу, прикрасивши помідорами чері.
Запечена паста з тунцем
Продукти:
- Макарони 250 г
- Тунець консервований 1 банка
- Сир (твердий або напівтвердий) 100 г
- Сливки (10-20%) 50-100 мл
- Яйце 1 шт.
- Томатна паста 1-2 ч.л.
- Петрушка (або інша зелень) за смаком
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Олія для змащування форми
Запечена паста з тунцем
Як приготувати пасту з тунцем:
- Духовку розігріваємо до 190 градусів. У підсоленій воді відварюємо 250 грамів макаронів. Відварюємо на одну хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.
- Поки макарони відварюються, займемося начинкою. Нам знадобиться консервований тунець: натуральний або в олії. Розминаємо його виделкою. 100 грамів будь-якого сиру натираємо на тертці, можна на крупній. Додаємо його до розім'ятого тунця.
- Довільну кількість петрушки або іншої зелені дрібно нарізаємо і додаємо до тунця з сиром. Туди ж додаємо 50-100 мл вершків (10-20% жирності). Додаємо одне яйце. Додаємо 1-2 чайні ложечки томатної пасти. Можна поперчити.
- Отримуємо суміш. Змішуємо відварені макарони із заправкою. Форму, в якій будемо запікати, змащуємо будь-якою олією. Викладаємо підготовлені макарони в форму. Накриваємо фольгою, щоб не пересушити макарони.
- Запікаємо 20 хвилин. Якщо після запікання страва здається вам надто вологою, зніміть фольгу і запечіть трохи без неї.
Паста з м'ясним фаршем
Продукти:
- Паста 400 г
- М'ясний фарш 0,5 кг
- Ріпчаста цибуля 2 шт.
- Часник 4 зубчики
- Рослинна олія
- Чорний мелений перець
- Сіль
- Лавровий лист
Паста з м'ясним фаршем
Як приготувати пасту з фаршем:
- Фарш відправляємо на розігріту з рослинною олією сковороду. Обсмажуємо на сильному вогні, періодично помішуючи. Очищену цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо її до фаршу. Гарненько перемішуємо і обсмажуємо цибулю з фаршем до золотистого кольору.
- Додаємо до фаршу з цибулею часник видавлений через прес, сіль і перемішуємо. Залишаємо на слабкому вогні ще на хвилину. У чисту суху сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо і всипаємо пасту.
- Не відходячи від плити обсмажуємо на сильному вогні постійно перемішуючи. Паста повинна рівномірно зарум'яниться. Обсмажити можна по-різному, кому як подобається: можна злегка підрум'янити, а можна засмажити, але без фанатизму.
- Після чого смажену пасту заливаємо окропом, щоб вода ледь покрила її, додаємо лавровий лист, сіль і постійно помішуючи тушкуємо на середньому вогні. Готуючи пасту таким способом, її дуже складно переварити.
- Макарони дуже швидко набухнуть, зайва вода випарується, це буде означати що паста готова. Якщо вода випарується, а макаронні вироби ще трохи жорсткі, то можна додати теплої кип'яченої води і довести пасту до готовності, накривши кришкою.
- Додаємо пасту на сковороду до фаршу і обов'язково посипаємо чорним перцем. Аромат чорного меленого перцю дуже гармонійно доповнює смак цієї страви. Гарненько перемішуємо пасту з фаршем. Подавати пасту з фаршем у гарячому вигляді.
Дрібна паста з овочами
Продукти:
- Сіль
- Дуже дрібні макаронні вироби 1 ¼ склянки
- Оливкова олія - 3 ст. л.
- Морква, нарізана маленькими кубиками 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Часник подрібнений 2 зубки
- Перець солодкий
- Цукіні, нарізаний кубиками 1 шт.
- Вино сухе, біле ¼ склянки
- Зелень петрушки нарізана 3 ст. л.
- Листя орегано 1 ст. л.
- Сир тертий ¼ склянки
- Перець чорний мелений
Дрібна паста з овочами
Як приготувати пасту з овочами:
- Відваріть макарони в підсоленій воді згідно з інструкцією. Відкиньте на друшляк і злегка промийте холодною водою. Перекладіть назад в каструлю і перемішайте з 1 ст. л. оливкової олії.
- Розігрійте 2 ст. л. олії у великій сковороді. Обсмажте, помішуючи, моркву і цибулю протягом 8 хвилин. Збільште вогонь. Додайте часник, солодкий перець і цукіні. Трохи посоліть і обсмажуйте овочі протягом 5 хвилин.
- Слідкуйте, щоб не пригорів часник. Перець і цукіні повинні бути м'якими, але не повинні перетворитися на кашу. Влийте вино і готуйте, перемішуючи, на середньому вогні.
- Додайте пасту, знову збільште вогонь і готуйте, різко струшуючи сковороду, щоб продукти добре перемішалися. Якщо макарони прилипають, долийте трохи вина. Коли макарони досить прогріються, зніміть сковороду з вогню. Вмішайте петрушку, орегано (якщо використовуєте) і сир. Додайте за смаком чорний перець і сіль і подавайте. Смачного!
Паста "4 сири"
Продукти:
- Сир сулугуні 100 гр
- Сир камамбер 100 гр
- Сир пармезан 100 гр
- Сир горгонзола 100 гр
- Вершки 300 г
- Паста 500 г
- Масло вершкове 50 г
- Сіль 2 ч.л.
Паста "4 сири"
Як приготувати пасту 4 сири:
- Розтоплюємо вершкове масло на сковорідці, додаємо сири.
- Коли сири майже розтанули, додаємо вершки, доводимо до однорідної маси на слабкому вогні. Паралельно відварюємо пасту (макарони, вермішель) в трохи підсоленій воді, до стану аль денте. Змішуємо пасту з сирним соусом і тримаємо на вогні ще кілька хвилин.
- Прикрашаємо помідором чері і насолоджуємося.
Паста карбонара
Продукти:
- Спагеті 400 г
- Грудинка варено-копчена 200 г
- Яйце куряче 1 шт.
- Жовтки 3 шт.
- Сир пармезан 75 г
- Масло вершкове 2 столові ложки
- Оливкова олія 1 ст.ложка
- Часник 2 зубчики
- Сіль за смаком
- Перець чорний за смаком
Паста карбонара
Як приготувати пасту карбонара:
- Нарізати грудинку дрібними кубиками. Розігріти сковороду, розтопити 1 ст. ложку вершкового масла і відправити туди грудинку. Додати 2 зубчики часнику, попередньо розчавлених ножем. Грудинку обсмажувати на маленькому вогні 10 хвилин, з неї повинен витопитися жир, але вона має залишитися м'якою. Після обсмажування часник прибрати.
- У киплячу воду додаємо 1 ст. ложку солі, 1 ст. ложку оливкової олії і спагетті. Варимо так, як вказано на упаковці спагетті, важливо дотримувати зазначений час варіння, щоб зварити спагетті правильно.
- У трьох яєць відокремити білки від жовтків. Додаємо в миску 3 жовтки і одне яйце з білком, посолити і поперчити (по 1 щіпці), добре збити і додати 2 ст. ложки натертого сиру. Перемішати. Готові спагетті відкинути на друшляк, попередньо залишивши 1,5 склянки води, в якій вони варилися.
- Вимкнути вогонь під сковородою з грудинкою, відправити туди спагетті, додати 1 ст. ложку вершкового масла і вилити збиті яйця з сиром. Все ретельно перемішати, поступово додати 1 стакан води від спагетті і 2 ст. ложки сиру, постійно перемішуючи, щоб яйця не згорнулися.
- Розподілити спагетті по тарілках, зверху додати грудинку, посипати чорним меленим перцем і тертим сиром. Паста карбонара готова.
Це смачно: Як смачно і правильно приготувати домашню піцу
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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