Як приготувати той самий класичний торт Снікерс: покроковий рецепт

Чудовий смачний торт, який справді за смаком нагадує батончик Снікерс. Приготуйте торт Снікерс за цим рецептом і ваші домочадці будуть дуже задоволені!

Давно мріяли спекти торт Снікерс, але не хотіли бавитися з занадто складним процесом? Подивіться, як приготувати дуже простий торт, пише iamcook.

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Нам знадобиться:

Борошно 190 г

Яйце куряче 1 шт.

Цукор 200 г

Какао-порошок 45 г

Олія рослинна 75 мл

Молоко 75 мл

Кава розчинна 2 ст. л.

Вода (окріп) 200 мл

Розпушувач 1 ч. л.

Сода 1/4 ч. л.

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Шоколад темний 180 г

Вершки жирні (від 30%) 180 г

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Згущене молоко варене 380 г

Олія вершкове 180 г

Арахіс смажений (солоний) 200 г

Карамель солона домашня 200 г

Як приготувати той самий класичний торт Снікерс

Як приготувати класичний торт Снікерс:

Для приготування шоколадного бісквіта просіюємо та поєднуємо всі сухі інгредієнти, крім кави: борошно, какао, соду та розпушувач. Добре перемішуємо. В іншій ємності ретельно розтираємо цукор і олію. Потім додаємо яйце і знову добре перемішуємо. Додаємо половину сухої суміші. Перемішуємо віночком. Вливаємо молоко. Перемішуємо. Додаємо щойно заварену каву (окріп). Добре перемішуємо. Вводимо частину сухих інгредієнтів, що залишилася. Добре вимішуємо ще раз – бісквітне тісто готове. Перекладаємо тісто у круглу, бажано роз'ємну форму для випікання (діаметром 18 см). Випікаємо шоколадний бісквіт у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, близько 40 хвилин. Орієнтуйтесь на духовку. Хвилин через 30 вже перевіряйте готовність за сухою шпажкою. Щоб бісквіт добре розрізався, краще готувати його напередодні, а після остигання обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на ніч. Готуємо крем-ганаш на темному шоколаді. Вершки та шоколад ставимо на водяну баню. На середньому вогні розтоплюємо шоколад. Щойно весь шоколад розтопився у вершках, знімаємо з вогню. Крем-ганаш повністю остудити, спочатку при кімнатній температурі, а потім у холодильнику, попередньо накривши харчовою плівкою. Цей крем можна зробити напередодні збирання торта, але перед використанням заздалегідь дістати його з холодильника, щоб з ним було зручніше працювати. Готуємо крем з вареним згущеним молоком. Масло і згущене молоко мають бути кімнатної температури. Збиваємо міксером вершкове масло до пишності. По ложечці вводимо до масла варене згущене молоко. Після кожної ложки добре збиваємо крем. Коли все готово, приступаємо до збирання торта. Бісквіт розрізаємо на 3 коржі. Збирати торт краще у кільці. Викладаємо туди перший корж. На бісквіт по краю викладаємо борт з ганаша (щоб начинка не втекла). У середину викладаємо крем з вареним згущеним молоком. Щедро посипаємо арахісом і поливаємо карамеллю. Повторюємо процес із другим коржем. Накриваємо третім. Забираємо торт на кілька годин у холодильник для стабілізації. Верх торта покриваємо залишками масляного крему. Прикрашаємо.

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