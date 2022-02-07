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Як приготувати той самий класичний торт Снікерс: покроковий рецепт
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Чудовий смачний торт, який справді за смаком нагадує батончик Снікерс. Приготуйте торт Снікерс за цим рецептом і ваші домочадці будуть дуже задоволені!
Давно мріяли спекти торт Снікерс, але не хотіли бавитися з занадто складним процесом? Подивіться, як приготувати дуже простий торт, пише iamcook.
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Нам знадобиться:
- Борошно 190 г
- Яйце куряче 1 шт.
- Цукор 200 г
- Какао-порошок 45 г
- Олія рослинна 75 мл
- Молоко 75 мл
- Кава розчинна 2 ст. л.
- Вода (окріп) 200 мл
- Розпушувач 1 ч. л.
- Сода 1/4 ч. л.
*
- Шоколад темний 180 г
- Вершки жирні (від 30%) 180 г
*
- Згущене молоко варене 380 г
- Олія вершкове 180 г
- Арахіс смажений (солоний) 200 г
- Карамель солона домашня 200 г
Як приготувати той самий класичний торт Снікерс
Як приготувати класичний торт Снікерс:
- Для приготування шоколадного бісквіта просіюємо та поєднуємо всі сухі інгредієнти, крім кави: борошно, какао, соду та розпушувач. Добре перемішуємо. В іншій ємності ретельно розтираємо цукор і олію.
- Потім додаємо яйце і знову добре перемішуємо. Додаємо половину сухої суміші. Перемішуємо віночком. Вливаємо молоко. Перемішуємо. Додаємо щойно заварену каву (окріп). Добре перемішуємо. Вводимо частину сухих інгредієнтів, що залишилася. Добре вимішуємо ще раз – бісквітне тісто готове.
- Перекладаємо тісто у круглу, бажано роз'ємну форму для випікання (діаметром 18 см). Випікаємо шоколадний бісквіт у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, близько 40 хвилин. Орієнтуйтесь на духовку. Хвилин через 30 вже перевіряйте готовність за сухою шпажкою.
- Щоб бісквіт добре розрізався, краще готувати його напередодні, а після остигання обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на ніч. Готуємо крем-ганаш на темному шоколаді. Вершки та шоколад ставимо на водяну баню. На середньому вогні розтоплюємо шоколад. Щойно весь шоколад розтопився у вершках, знімаємо з вогню.
- Крем-ганаш повністю остудити, спочатку при кімнатній температурі, а потім у холодильнику, попередньо накривши харчовою плівкою. Цей крем можна зробити напередодні збирання торта, але перед використанням заздалегідь дістати його з холодильника, щоб з ним було зручніше працювати.
- Готуємо крем з вареним згущеним молоком. Масло і згущене молоко мають бути кімнатної температури.
- Збиваємо міксером вершкове масло до пишності. По ложечці вводимо до масла варене згущене молоко. Після кожної ложки добре збиваємо крем.
- Коли все готово, приступаємо до збирання торта. Бісквіт розрізаємо на 3 коржі. Збирати торт краще у кільці. Викладаємо туди перший корж. На бісквіт по краю викладаємо борт з ганаша (щоб начинка не втекла). У середину викладаємо крем з вареним згущеним молоком. Щедро посипаємо арахісом і поливаємо карамеллю. Повторюємо процес із другим коржем. Накриваємо третім.
- Забираємо торт на кілька годин у холодильник для стабілізації. Верх торта покриваємо залишками масляного крему. Прикрашаємо.
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