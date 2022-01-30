Як приготувати сир сулугуні вдома: простий рецепт з мінімуму інгредієнтів

Сулугуні – це традиційний грузинський сир, який люблять за приємну м'яку структуру та вершковий смак. Ми звикли закуплятися ним у магазинах, проте ні для кого не секрет, що приготовлений власноруч набагато смачніший. І практично кожен може зробити сир сулугуні в домашніх умовах.

Так, сулугуні часто додають до різних салатів, сир використовують як начинку для випічки і подають окремо з вином та зеленню. Як приготувати домашній сулугуні, розповіли у кулінарному блозі recepty.365.

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Домашній сир сулугуні: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Молоко – 1 літр;

Сметана – 200 мілілітрів;

Яйця – 3 штуки;

Сіль – 1 столова ложка;

Спосіб приготування:

Спочатку молоко потрібно закип'ятити та додати сіль. А тим часом змішайте сметану із яйцями. Після цього змішайте між собою дві маси та кип'ятіть протягом 3-4 хвилин. Процідіть через сито і поставте під гніт на деякий час.

Як поставити під гніт? Гніт потрібен для того, щоб продукт, що готується, був повністю занурений у розсіл. А ще – це свого роду прес. Для цього перекладіть сир у глибоку посудину, зверху поставте дощечку, тарілку або будь-що інше плоске, а далі – якийсь важкий предмет (пляшки з водою, наприклад).

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