Весь секрет в пергаменті: як посмажити котлети на сковороді без олії

Як посмажити котлети на сковороді без олії / pixabay

Котлети у нашому щоденному раціону зустрічаються часто. І як їх приготувати так, аби страва вийшла набагато кориснішою, – читайте далі.

Котлети – поняття широке, адже ця страва дає можливість розгулятися фантазії. Їх готують і з різного виду м'яса, і роблять вегетаріанські варіації, додаючи гречку, овочі та навіть бобові як основний складник.

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Але експериментувати можна не лише з інгредієнтами, а й способом приготування. Так, їх смажать, запікають, тушкують та готують на пару. А блогерка Катерина Мулль розповіла в Instagram, як посмажити котлети на сковорідці, не використовуючи при цьому ні краплі олії.

Як посмажити котлети без олії

Інгредієнти:

фарш – 500 грамів;

моцарелла – 100 грамів;

сіль, перець та приправи – на ваш смак;

пергамент для смаження.

Спосіб приготування:

У фарш додайте усі спеції та добре вимішайте. Сформуйте котлети, усередину кожної покладіть шматочок сиру. Розігрійте сковороду, покладіть котлети на пергамент, пергамент – на сковороду і смажте на середньому вогні з кожного боку до готовності.

Порада! Подавайте котлети гарячими. Вони ідеально поєднуються зі свіжими овочами або спаржею.

Смачного!

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