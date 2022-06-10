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війна Kalush

Шеф-кухар розповів, як приготувати літній овочевий салат: легкий рецепт

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Шеф-кухар розповів, як приготувати літній овочевий салат: легкий рецепт - фото 1

Відомий та зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував на своїй офіційній сторінці рецепт літнього салату. Інгредієнти прості, смак цікавий – спробуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками рецептом сезонного салату. У літній період це ідеальне поєднання інгредієнтів, тож зберігайте рецепт, щоб не загубити!

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Інгредієнти:

  • Морква – 100 грамів
  • Кабачок – 100 грамів
  • Огірок – 100 грамів
  • Яблуко зелене – 50 грамів
  • Редиска – 20 грамів
  • Зелень (петрушка, кінза, м'ята, базилік) – 30 грамів
  • Твердий сир – 30 грамів
  • Волоський горіх – 15 грамів

Для заправки:

  • Олія – 30 мл
  • Лимонний сік – 20 мл
  • Мед – 20 мл
  • Сіль, перец

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