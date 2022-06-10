Шеф-кухар розповів, як приготувати літній овочевий салат: легкий рецепт

Відомий та зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував на своїй офіційній сторінці рецепт літнього салату. Інгредієнти прості, смак цікавий – спробуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками рецептом сезонного салату. У літній період це ідеальне поєднання інгредієнтів, тож зберігайте рецепт, щоб не загубити!

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Інгредієнти:

Морква – 100 грамів

Кабачок – 100 грамів

Огірок – 100 грамів

Яблуко зелене – 50 грамів

Редиска – 20 грамів

Зелень (петрушка, кінза, м'ята, базилік) – 30 грамів

Твердий сир – 30 грамів

Волоський горіх – 15 грамів

Для заправки:

Олія – 30 мл

Лимонний сік – 20 мл

Мед – 20 мл

Сіль, перец

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