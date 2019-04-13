Хумус з сочевиці – смачна закуска: легкий рецепт

Хумус можна їсти с овочами, з пастою, як намазку на хлію, як самостійну страву

Рецепти не повинні бути надто складними, адже часу завжди бракує. Тому готувати треба швидко та просто. Проте це не впливає негативно на якість та смак страви. Читайте далі, як правильно приготувати хумус з сочевиці.

Рецепт хумусу дуже важко переоцінити, адже він ситний, універсальний, смачний і простий! Це не класичний рецепт цієї закуски. Ці інгредієнти потрібні, щоб урізноманітнити стандартний смак цієї страви. Для цього ми використали різні бобові та спеції.

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Пам'ятайте, що експерименти на кухні можуть бути настільки креативними, наскільки вам дозволяє ваша фантазія. Єдине, що не варто змінювати у рецепті, так це сочевицю, адже саме через неї виходить ніжніша текстура.

Інгредієнти:

1 ст червоної сочевиці

1/2 червоного болгарського перцю

2 ст тахіні – кунжутної пасти

сік 1/2 лимона

2-3 зубчики часнику

1 чайна ложка паприки

сіль, перець

дрібка зіри/кумину за бажанням

трохи оливкової олії

Рецепт:

Сочевицю відварити в невеликій кількості води. Попередньо сочевицю можна вимочувати й тоді вона вариться пару хвилин. Зайву воду злити. Подрібнити блендером всі інгредієнти й можна насолоджуватися. Подавайте з овочами, з пастою або просто як намазку на хліб. Смачного!

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