Як приготувати справжній плов: секрети і правила

Запашний, смачнющий і пікантний плов: хто ж не любить цей смаколик? Скільки кухарів, стільки і рецептів плову. Але є основні правила, яких повинні дотримуватися всі. Про це і поговоримо нижче.

Плов зі свинини – універсальна страва, і існує безліч рецептів її приготування. Сьогодні розповімо вам, як готувати плов зі свинини за класичним рецептом, простий плов та плов у мультиварці.

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Класичний плов

Продукти:

Свинина (або курка) 600 г

Рис 1,5 склянки

Морква 1 шт.

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Олія 30 г

Сіль за смаком

Перець за смаком

Цукор

Приправа для плову

Класичний плов

Як приготувати плов класичний:

Свинину вимити, обсушити. М'ясо розрізати на порційні шматочки, розміром 2х2 см. Розігріти пательню, налити олію. Викласти м'ясо. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, перевертаючи шматочки (хвилин 10-15). Очистити і помити моркву. Моркву натерти на крупній тертці або нарізати тонкою соломкою. Очистити, помити цибулю, нарізати дрібно кубиками або тонкими півкільцями. Підготовлене м'ясо викласти в казанок. У сковороду в гарячу олію викласти моркву і цибулю. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 2-3 хвилини. До м'яса в казанок викласти зажарку. Закип'ятити чайник. М'ясо з овочами в казанку перемішати. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції, цукор. Перемішати. Залити окропом. Довести до кипіння. Рис викласти на м'ясо. Якщо є необхідність, додати окропу. Рис повинен покриватися водою на 2 пальці. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімального. Варити плов зі свинини до готовності рису, 40-45 хвилин.

Плов з куркою і овочами в мультиварці

Продукти:

Куряче філе 400 г

Довгозерний рис 300 г

Цибуля 1 шт

Морква 1 шт

Солодкий перець 1 шт

Часник 3 зубчики

Консервована кукурудза 100 г

Консервований зелений горошок 100 г

Рослинна олія 60 мл

Спеції для плову за смаком

Сіль за смаком

Вода 600 мл

Плов з куркою і овочами в мультиварці

Як приготувати плов з куркою:

Гарненько промийте рис. Наріжте куряче філе шматочками середнього розміру. Цибулю наріжте не дуже дрібно. Моркву і болгарський перець наріжте кубиками. Часник наріжте на 3-4 частини. Обсмажте курку в режимі жарка на рослинній олії, перевертаючи, 5-7 хвилин. Потім додайте до курки цибулю, моркву і обсмажте ще 5 хвилин. Додайте в чашу мультиварки болгарський перець, часник, всі спеції і сіль, а зверху викладіть рис і налийте воду. Вода повинна покривати плов з куркою і овочами приблизно на 1,5-2 см. Готуйте плов з куркою в режимі Рис або Плов 30 хвилин, поки не випарується вода. За 5 хвилин до готовності додайте кукурудзу і горошок (якщо кукурудза та горошок заморожені, то ми їх кладемо разом з овочами). Готовий плов з куркою і овочами перемішати і потримай ще 5 хвилин під кришкою, щоб він настоявся. Плов з куркою подавайте гарячим.

Плов з квашеною капустою

Продукти:

Свинина 500 г

Рис довгозерний 200 г

Капуста квашена 200 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Морква 0,5 шт.

Олія соняшникова 50 мл

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Вода 700 мл

Плов з квашеною капустою

Як приготувати плов з квашеною капустою:

М'якоть свинини наріжте невеликими шматочками, приблизно так, як ви нарізаєте м'ясо для плову. У сотейнику або казані розігрійте олію. Обсмажте на олії шматочки свинини до зміни кольору. Паралельно з обсмажуванням м'яса почистіть цибулю і моркву. Наріжте моркву соломкою, а цибулю кільцями. Додайте цибулю і моркву до м'яса. Продовжуйте обсмажувати овочі та м'ясо 5 хвилин, посолити і поперчити за смаком, потім накрийте посуд кришкою, зробіть вогонь мінімальним і тушкуйте все разом ще хвилин 5. Потім додайте до м'яса з морквою і цибулею квашену капусту, без розсолу, і рис. Перемішайте всі інгредієнти. Залийте окропом так, щоб вода на палець покривала рис з капустою і м'ясом. Доведіть воду до кипіння. Спробуйте на сіль. Накрийте кришкою і, зменшивши вогонь до мінімального, готуйте плов з квашеною капустою до повної готовності рису і випарювання води (20-25 хвилин).

Вегетаріанський плов з овочами

Продукти:

Рис пропарений 1,5-2 склянки

Морква 1 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Кукурудза консервована 1 банка

Олія ​​30-50 г

Томат-паста 1 ст. ложка

Приправа для плову 0,5 ч. л

Сіль - 1-2 ч. л

Перець

Вегетаріанський плов з овочами

Як приготувати плов з овочами:

Моркву і цибулю ріпчасту очистити, помити. Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю порізати кубиками. Розігріти пательню. Налити 30-50 г рослинної олії. У олію викласти цибулю і моркву. Тушкувати овочі на середньому вогні, помішуючи, 4-5 хвилин. Тим часом закип'ятити чайник. Відкрити баночку солодкої консервованої кукурудзи. У пательню викласти кукурудзу з соком. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції. Перемішати і тушкувати 1 хвилину. Додати томат-пасту, перемішати. Тушкувати близько 1 хвилини, помішуючи. Зверху засипати пропарений рис, розподіляючи його рівномірно по всій площі сковороди. Все залити окропом з чайника. Води лити стільки, щоб рис був покритий водою. Дати плову закипіти. Потім накрити пательню кришкою, зменшити вогонь до маленького. Готувати вегетаріанський плов з овочами 30 хвилин.

Плов з курячими сердечками

Продукти:

Сердечка курячі 200 г

Морква 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Рис 0,75 склянки

Сіль 0,5-1 ч.л

Перець чорний мелений

Плов з курячими сердечками

Як приготувати плов з курячими сердечками:

Сердечка ретельно промити і розрізати уздовж. На пательні розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. На сильному вогні обсмажити сердечка, помішуючи, до рум'яної скоринки (7-9 хвилин). Цибулю очистити і нарізати. Моркву очистити, вимити і натерти на крупній тертці. На пательні розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти моркву і цибулю. Смажити, помішуючи, на середньому вогні 5-7 хвилин. У казан перекласти сердечка, зверху викласти овочі. Потім акуратно насипати рис. Часник очистити, розрізати кожну частинку навпіл і вставити в рис. Залити рис гарячою водою так, щоб вона покривала рис на палець. Посолити. Тушкувати на середньому вогні, під кришкою, поки не вбереться вода (15 хвилин). Потім додати хмелі-сунелі і мелений перець, знову накрити кришкою і залишити ще на 15-20 хвилин.

Плов грузинський

Продукти:

Яловичина (або баранина) 1 кг

Рис великий 5 склянок

Цибуля ріпчаста 4-5 шт.

Морква 5-6 шт.

Зелень (кінза і кріп) 0,5 пучка

Жир 200 г

Томат-паста 3 ст. ложки

Курага 50 г

Родзинки 50 г

Олія ​​1 склянка

Сіль 1 ст. ложка

Плов грузинський

Як приготувати плов по-грузинськи:

У розігрітий сухий казан налийте олію. В цей час підготуйте м'ясо, цибулю і моркву. М'ясо вимийте, просушіть, наріжте кубиками. Цибулю очистіть, вимийте, наріжте кільцями. Моркву очистіть, вимийте, наріжте тонкими поздовжніми смужками. Вимийте і дрібно наріжте курагу. Невеликими шматочками наріжте сало. Рис підготуйте. Перед тим, як покласти м'ясо, зробіть сильний вогонь з тим розрахунком, щоб м'ясо швидко обсмажити з усіх боків. Після цього покладіть цибулю і, не перемішуючи з м'ясом, тушкуйте 10-15 хвилин. Потім зверху (не перемішуючи) укладіть моркву, а на дно казана дуже акуратно, намагаючись не пошкодити шари, помістіть невеликі шматочки сала. Зверху дрібно нарізану курагу. Закрийте кришкою і тушкуйте 35 хвилин на дуже слабкому вогні. В цей час закип'ятіть 2 л води. Розведіть томат-пасту в 1 л закипілої води і посоліть за смаком. Промийте родзинки. Перед закладанням рису м'ясо перемішайте з морквою, посоліть і додайте прянощі за смаком. Зверху м'яса покладіть родзинки. Засипте і розрівняйте рис. Закрийте кришкою казан і, вдвічі збільшивши вогонь, залиште на 15 хвилин.

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