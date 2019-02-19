На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як приготувати справжній плов: секрети і правила
-
- 182
Запашний, смачнющий і пікантний плов: хто ж не любить цей смаколик? Скільки кухарів, стільки і рецептів плову. Але є основні правила, яких повинні дотримуватися всі. Про це і поговоримо нижче.
Плов зі свинини – універсальна страва, і існує безліч рецептів її приготування. Сьогодні розповімо вам, як готувати плов зі свинини за класичним рецептом, простий плов та плов у мультиварці.
Це смачно: Як правильно та смачно приготувати м'ясо
Класичний плов
Продукти:
- Свинина (або курка) 600 г
- Рис 1,5 склянки
- Морква 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Олія 30 г
- Сіль за смаком
- Перець за смаком
- Цукор
- Приправа для плову
Як приготувати плов класичний:
- Свинину вимити, обсушити.
- М'ясо розрізати на порційні шматочки, розміром 2х2 см. Розігріти пательню, налити олію. Викласти м'ясо. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, перевертаючи шматочки (хвилин 10-15).
- Очистити і помити моркву. Моркву натерти на крупній тертці або нарізати тонкою соломкою. Очистити, помити цибулю, нарізати дрібно кубиками або тонкими півкільцями. Підготовлене м'ясо викласти в казанок. У сковороду в гарячу олію викласти моркву і цибулю. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 2-3 хвилини. До м'яса в казанок викласти зажарку.
- Закип'ятити чайник. М'ясо з овочами в казанку перемішати. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції, цукор. Перемішати. Залити окропом. Довести до кипіння.
- Рис викласти на м'ясо. Якщо є необхідність, додати окропу. Рис повинен покриватися водою на 2 пальці. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімального. Варити плов зі свинини до готовності рису, 40-45 хвилин.
Плов з куркою і овочами в мультиварці
Продукти:
- Куряче філе 400 г
- Довгозерний рис 300 г
- Цибуля 1 шт
- Морква 1 шт
- Солодкий перець 1 шт
- Часник 3 зубчики
- Консервована кукурудза 100 г
- Консервований зелений горошок 100 г
- Рослинна олія 60 мл
- Спеції для плову за смаком
- Сіль за смаком
- Вода 600 мл
Як приготувати плов з куркою:
- Гарненько промийте рис. Наріжте куряче філе шматочками середнього розміру. Цибулю наріжте не дуже дрібно. Моркву і болгарський перець наріжте кубиками. Часник наріжте на 3-4 частини.
- Обсмажте курку в режимі жарка на рослинній олії, перевертаючи, 5-7 хвилин. Потім додайте до курки цибулю, моркву і обсмажте ще 5 хвилин. Додайте в чашу мультиварки болгарський перець, часник, всі спеції і сіль, а зверху викладіть рис і налийте воду.
- Вода повинна покривати плов з куркою і овочами приблизно на 1,5-2 см. Готуйте плов з куркою в режимі Рис або Плов 30 хвилин, поки не випарується вода. За 5 хвилин до готовності додайте кукурудзу і горошок (якщо кукурудза та горошок заморожені, то ми їх кладемо разом з овочами).
- Готовий плов з куркою і овочами перемішати і потримай ще 5 хвилин під кришкою, щоб він настоявся. Плов з куркою подавайте гарячим.
Плов з квашеною капустою
Продукти:
- Свинина 500 г
- Рис довгозерний 200 г
- Капуста квашена 200 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Морква 0,5 шт.
- Олія соняшникова 50 мл
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Вода 700 мл
Як приготувати плов з квашеною капустою:
- М'якоть свинини наріжте невеликими шматочками, приблизно так, як ви нарізаєте м'ясо для плову. У сотейнику або казані розігрійте олію. Обсмажте на олії шматочки свинини до зміни кольору.
- Паралельно з обсмажуванням м'яса почистіть цибулю і моркву. Наріжте моркву соломкою, а цибулю кільцями. Додайте цибулю і моркву до м'яса. Продовжуйте обсмажувати овочі та м'ясо 5 хвилин, посолити і поперчити за смаком, потім накрийте посуд кришкою, зробіть вогонь мінімальним і тушкуйте все разом ще хвилин 5.
- Потім додайте до м'яса з морквою і цибулею квашену капусту, без розсолу, і рис. Перемішайте всі інгредієнти. Залийте окропом так, щоб вода на палець покривала рис з капустою і м'ясом.
- Доведіть воду до кипіння. Спробуйте на сіль. Накрийте кришкою і, зменшивши вогонь до мінімального, готуйте плов з квашеною капустою до повної готовності рису і випарювання води (20-25 хвилин).
Вегетаріанський плов з овочами
Продукти:
- Рис пропарений 1,5-2 склянки
- Морква 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Кукурудза консервована 1 банка
- Олія 30-50 г
- Томат-паста 1 ст. ложка
- Приправа для плову 0,5 ч. л
- Сіль - 1-2 ч. л
- Перець
Як приготувати плов з овочами:
- Моркву і цибулю ріпчасту очистити, помити. Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю порізати кубиками. Розігріти пательню. Налити 30-50 г рослинної олії. У олію викласти цибулю і моркву. Тушкувати овочі на середньому вогні, помішуючи, 4-5 хвилин.
- Тим часом закип'ятити чайник. Відкрити баночку солодкої консервованої кукурудзи. У пательню викласти кукурудзу з соком. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції. Перемішати і тушкувати 1 хвилину.
- Додати томат-пасту, перемішати. Тушкувати близько 1 хвилини, помішуючи. Зверху засипати пропарений рис, розподіляючи його рівномірно по всій площі сковороди. Все залити окропом з чайника. Води лити стільки, щоб рис був покритий водою.
- Дати плову закипіти. Потім накрити пательню кришкою, зменшити вогонь до маленького. Готувати вегетаріанський плов з овочами 30 хвилин.
Плов з курячими сердечками
Продукти:
- Сердечка курячі 200 г
- Морква 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Рис 0,75 склянки
- Сіль 0,5-1 ч.л
- Перець чорний мелений
Як приготувати плов з курячими сердечками:
- Сердечка ретельно промити і розрізати уздовж. На пательні розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. На сильному вогні обсмажити сердечка, помішуючи, до рум'яної скоринки (7-9 хвилин).
- Цибулю очистити і нарізати. Моркву очистити, вимити і натерти на крупній тертці. На пательні розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти моркву і цибулю. Смажити, помішуючи, на середньому вогні 5-7 хвилин.
- У казан перекласти сердечка, зверху викласти овочі. Потім акуратно насипати рис. Часник очистити, розрізати кожну частинку навпіл і вставити в рис.
- Залити рис гарячою водою так, щоб вона покривала рис на палець. Посолити. Тушкувати на середньому вогні, під кришкою, поки не вбереться вода (15 хвилин).
- Потім додати хмелі-сунелі і мелений перець, знову накрити кришкою і залишити ще на 15-20 хвилин.
Плов грузинський
Продукти:
- Яловичина (або баранина) 1 кг
- Рис великий 5 склянок
- Цибуля ріпчаста 4-5 шт.
- Морква 5-6 шт.
- Зелень (кінза і кріп) 0,5 пучка
- Жир 200 г
- Томат-паста 3 ст. ложки
- Курага 50 г
- Родзинки 50 г
- Олія 1 склянка
- Сіль 1 ст. ложка
Як приготувати плов по-грузинськи:
- У розігрітий сухий казан налийте олію. В цей час підготуйте м'ясо, цибулю і моркву. М'ясо вимийте, просушіть, наріжте кубиками. Цибулю очистіть, вимийте, наріжте кільцями.
- Моркву очистіть, вимийте, наріжте тонкими поздовжніми смужками. Вимийте і дрібно наріжте курагу. Невеликими шматочками наріжте сало. Рис підготуйте.
- Перед тим, як покласти м'ясо, зробіть сильний вогонь з тим розрахунком, щоб м'ясо швидко обсмажити з усіх боків. Після цього покладіть цибулю і, не перемішуючи з м'ясом, тушкуйте 10-15 хвилин.
- Потім зверху (не перемішуючи) укладіть моркву, а на дно казана дуже акуратно, намагаючись не пошкодити шари, помістіть невеликі шматочки сала. Зверху дрібно нарізану курагу. Закрийте кришкою і тушкуйте 35 хвилин на дуже слабкому вогні.
- В цей час закип'ятіть 2 л води. Розведіть томат-пасту в 1 л закипілої води і посоліть за смаком. Промийте родзинки. Перед закладанням рису м'ясо перемішайте з морквою, посоліть і додайте прянощі за смаком. Зверху м'яса покладіть родзинки. Засипте і розрівняйте рис. Закрийте кришкою казан і, вдвічі збільшивши вогонь, залиште на 15 хвилин.
Читайте також: Ідеальні макарони та як готувати домашню пасту: популярні рецепти
-
16:22Науковці зняли подорож до центру Землі: вражаюче відео
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
15:53У мережі показали нове фото електричного позашляховика Mitsubishi
-
15:27Facebook слідкує за вашими діями: як це відключити на Android-смартфонах
-
15:15Стало відомо, скільки Меган Маркл витратила на розкішну вечірку baby shower
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:57Зранку чи ввечері: науковці розповіли, коли краще займатися спортом
-
14:41Маша Єфросиніна підкорила фанатів грайливим образом
-
14:26Samsung Galaxy S10: оголошені ціни і дата виходу в Україні
-
14:12400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
13:31Актор Х'ю Джекман попав до Книги рекордів Гіннеса
-
13:07Опубліковано оновлений "рейтинг гріхів" країн світу
-
12:55Вихідний 8 березня 2019 в Україні чи ні: усі свята і вихідні в березні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:37Учені виявили японську рослину, яка продовжує молодість
-
12:20Сало і листя буряка: названо ТОП 10 найпоживніших продуктів
-
12:08Динамо – Олімпіакос: анонс і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
11:41Названі найдорожчі розмитнені євробляхи
-
11:21Британка вирішила пошити сумочку зі вставками з власної шкіри
-
10:57Концепт гнучкого iPhone показали на фото
-
10:35Ось чому жінки обирають бородатих чоловіків
-
10:19Українка увійшла в трійку найталановитіших людей світу
-
09:50У Фінляндії кролика занесли у Книгу рекордів Гіннесса, і ось чому
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
09:15ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?
-
07:15Прогноз погоди 21 лютого в Україні
- 20 лютого
-
21:23Як нормалізувати рівень тестостерону: прості поради
-
18:31Дружина воротаря Динамо показала спекотні фото в купальнику
-
16:20Задовбали: нова пародія на Олега Ляшка розсмішила мережу (18+)
-
14:44Як змінилася супермодель 90-х Сінді Кроуфорд: гарячі фото красуні
-
13:32Представлено Xiaomi Mi9: шалена потужність за привабливу ціну
-
11:28Ломаченко дізнався ім'я нового суперника: дата і місце бою
-
10:32Звідки брати енергію: прості лайфхаки
-
07:15Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні: де буде сонячно
- 19 лютого
-
20:50Названо найбільш нудні туристичні пам'ятки у світі
-
19:00Ліверпуль – Баварія онлайн трансляція: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
-
16:21Як приготувати справжній плов: секрети і правила
-
14:53Дешеві авіаперельоти: Wizz Air відкриває два нових напрямки
-
12:13RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
-
10:30Нацвідбір на Євробачення 2019: KAZKA вперше прокоментувала свій виступ
-
07:15Прогноз погоди в Україні 19 лютого
- 18 лютого
-
22:53Підготуйте лінійку: жінки визначилися з ідеальною довжиною статевого члена
-
20:54Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція
-
18:3010 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер
-
16:14Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Австрію
-
14:15Найсексуальніші дівчата Instagram, на яких варто підписатися прямо зараз (18+)