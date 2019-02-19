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Як приготувати справжній плов: секрети і правила

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Плов: секрети приготування смачної страви - фото 1
Плов: секрети приготування смачної страви / maximum.fm

Запашний, смачнющий і пікантний плов: хто ж не любить цей смаколик? Скільки кухарів, стільки і рецептів плову. Але є основні правила, яких повинні дотримуватися всі. Про це і поговоримо нижче.

Плов зі свинини – універсальна страва, і існує безліч рецептів її приготування. Сьогодні розповімо вам, як готувати плов зі свинини за класичним рецептом, простий плов та плов у мультиварці.

Це смачно: Як правильно та смачно приготувати м'ясо

Класичний плов

Продукти:

  • Свинина (або курка) 600 г
  • Рис 1,5 склянки
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Олія 30 г
  • Сіль за смаком
  • Перець за смаком
  • Цукор
  • Приправа для плову
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Класичний плов

Як приготувати плов класичний:

  1. Свинину вимити, обсушити.
  2. М'ясо розрізати на порційні шматочки, розміром 2х2 см. Розігріти пательню, налити олію. Викласти м'ясо. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, перевертаючи шматочки (хвилин 10-15).
  3. Очистити і помити моркву. Моркву натерти на крупній тертці або нарізати тонкою соломкою. Очистити, помити цибулю, нарізати дрібно кубиками або тонкими півкільцями. Підготовлене м'ясо викласти в казанок. У сковороду в гарячу олію викласти моркву і цибулю. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 2-3 хвилини. До м'яса в казанок викласти зажарку.
  4. Закип'ятити чайник. М'ясо з овочами в казанку перемішати. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції, цукор. Перемішати. Залити окропом. Довести до кипіння.
  5. Рис викласти на м'ясо. Якщо є необхідність, додати окропу. Рис повинен покриватися водою на 2 пальці. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімального. Варити плов зі свинини до готовності рису, 40-45 хвилин.

Плов з куркою і овочами в мультиварці

Продукти:

  • Куряче філе 400 г
  • Довгозерний рис 300 г
  • Цибуля 1 шт
  • Морква 1 шт
  • Солодкий перець 1 шт
  • Часник 3 зубчики
  • Консервована кукурудза 100 г
  • Консервований зелений горошок 100 г
  • Рослинна олія 60 мл
  • Спеції для плову за смаком
  • Сіль за смаком
  • Вода 600 мл
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Плов з куркою і овочами в мультиварці

Як приготувати плов з куркою:

  1. Гарненько промийте рис. Наріжте куряче філе шматочками середнього розміру. Цибулю наріжте не дуже дрібно. Моркву і болгарський перець наріжте кубиками. Часник наріжте на 3-4 частини.
  2. Обсмажте курку в режимі жарка на рослинній олії, перевертаючи, 5-7 хвилин. Потім додайте до курки цибулю, моркву і обсмажте ще 5 хвилин. Додайте в чашу мультиварки болгарський перець, часник, всі спеції і сіль, а зверху викладіть рис і налийте воду.
  3. Вода повинна покривати плов з куркою і овочами приблизно на 1,5-2 см. Готуйте плов з куркою в режимі Рис або Плов 30 хвилин, поки не випарується вода. За 5 хвилин до готовності додайте кукурудзу і горошок (якщо кукурудза та горошок заморожені, то ми їх кладемо разом з овочами).
  4. Готовий плов з куркою і овочами перемішати і потримай ще 5 хвилин під кришкою, щоб він настоявся. Плов з куркою подавайте гарячим.

Плов з квашеною капустою

Продукти:

  • Свинина 500 г
  • Рис довгозерний 200 г
  • Капуста квашена 200 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Морква 0,5 шт.
  • Олія соняшникова 50 мл
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Вода 700 мл
Плов з квашеною капустою - фото 308162
Плов з квашеною капустою

Як приготувати плов з квашеною капустою:

  1. М'якоть свинини наріжте невеликими шматочками, приблизно так, як ви нарізаєте м'ясо для плову. У сотейнику або казані розігрійте олію. Обсмажте на олії шматочки свинини до зміни кольору.
  2. Паралельно з обсмажуванням м'яса почистіть цибулю і моркву. Наріжте моркву соломкою, а цибулю кільцями. Додайте цибулю і моркву до м'яса. Продовжуйте обсмажувати овочі та м'ясо 5 хвилин, посолити і поперчити за смаком, потім накрийте посуд кришкою, зробіть вогонь мінімальним і тушкуйте все разом ще хвилин 5.
  3. Потім додайте до м'яса з морквою і цибулею квашену капусту, без розсолу, і рис. Перемішайте всі інгредієнти. Залийте окропом так, щоб вода на палець покривала рис з капустою і м'ясом.
  4. Доведіть воду до кипіння. Спробуйте на сіль. Накрийте кришкою і, зменшивши вогонь до мінімального, готуйте плов з квашеною капустою до повної готовності рису і випарювання води (20-25 хвилин).

Вегетаріанський плов з овочами

Продукти:

  • Рис пропарений 1,5-2 склянки
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Кукурудза консервована 1 банка
  • Олія ​​30-50 г
  • Томат-паста 1 ст. ложка
  • Приправа для плову 0,5 ч. л
  • Сіль - 1-2 ч. л
  • Перець
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Вегетаріанський плов з овочами

Як приготувати плов з овочами:

  1. Моркву і цибулю ріпчасту очистити, помити. Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю порізати кубиками. Розігріти пательню. Налити 30-50 г рослинної олії. У олію викласти цибулю і моркву. Тушкувати овочі на середньому вогні, помішуючи, 4-5 хвилин.
  2. Тим часом закип'ятити чайник. Відкрити баночку солодкої консервованої кукурудзи. У пательню викласти кукурудзу з соком. Посолити, поперчити, додати улюблені спеції. Перемішати і тушкувати 1 хвилину.
  3. Додати томат-пасту, перемішати. Тушкувати близько 1 хвилини, помішуючи. Зверху засипати пропарений рис, розподіляючи його рівномірно по всій площі сковороди. Все залити окропом з чайника. Води лити стільки, щоб рис був покритий водою.
  4. Дати плову закипіти. Потім накрити пательню кришкою, зменшити вогонь до маленького. Готувати вегетаріанський плов з овочами 30 хвилин.

Плов з курячими сердечками

Продукти:

  • Сердечка курячі 200 г
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Рис 0,75 склянки
  • Сіль 0,5-1 ч.л
  • Перець чорний мелений
Плов з курячими сердечками - фото 308164
Плов з курячими сердечками

Як приготувати плов з курячими сердечками:

  1. Сердечка ретельно промити і розрізати уздовж. На пательні розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. На сильному вогні обсмажити сердечка, помішуючи, до рум'яної скоринки (7-9 хвилин).
  2. Цибулю очистити і нарізати. Моркву очистити, вимити і натерти на крупній тертці. На пательні розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти моркву і цибулю. Смажити, помішуючи, на середньому вогні 5-7 хвилин.
  3. У казан перекласти сердечка, зверху викласти овочі. Потім акуратно насипати рис. Часник очистити, розрізати кожну частинку навпіл і вставити в рис.
  4. Залити рис гарячою водою так, щоб вона покривала рис на палець. Посолити. Тушкувати на середньому вогні, під кришкою, поки не вбереться вода (15 хвилин).
  5. Потім додати хмелі-сунелі і мелений перець, знову накрити кришкою і залишити ще на 15-20 хвилин.

Плов грузинський

Продукти:

  • Яловичина (або баранина) 1 кг
  • Рис великий 5 склянок
  • Цибуля ріпчаста 4-5 шт.
  • Морква 5-6 шт.
  • Зелень (кінза і кріп) 0,5 пучка
  • Жир 200 г
  • Томат-паста 3 ст. ложки
  • Курага 50 г
  • Родзинки 50 г
  • Олія ​​1 склянка
  • Сіль 1 ст. ложка
Плов грузинський - фото 308165
Плов грузинський

Як приготувати плов по-грузинськи:

  1. У розігрітий сухий казан налийте олію. В цей час підготуйте м'ясо, цибулю і моркву. М'ясо вимийте, просушіть, наріжте кубиками. Цибулю очистіть, вимийте, наріжте кільцями.
  2. Моркву очистіть, вимийте, наріжте тонкими поздовжніми смужками. Вимийте і дрібно наріжте курагу. Невеликими шматочками наріжте сало. Рис підготуйте.
  3. Перед тим, як покласти м'ясо, зробіть сильний вогонь з тим розрахунком, щоб м'ясо швидко обсмажити з усіх боків. Після цього покладіть цибулю і, не перемішуючи з м'ясом, тушкуйте 10-15 хвилин.
  4. Потім зверху (не перемішуючи) укладіть моркву, а на дно казана дуже акуратно, намагаючись не пошкодити шари, помістіть невеликі шматочки сала. Зверху дрібно нарізану курагу. Закрийте кришкою і тушкуйте 35 хвилин на дуже слабкому вогні.
  5. В цей час закип'ятіть 2 л води. Розведіть томат-пасту в 1 л закипілої води і посоліть за смаком. Промийте родзинки. Перед закладанням рису м'ясо перемішайте з морквою, посоліть і додайте прянощі за смаком. Зверху м'яса покладіть родзинки. Засипте і розрівняйте рис. Закрийте кришкою казан і, вдвічі збільшивши вогонь, залиште на 15 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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