Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Як правильно та смачно приготувати м'ясо
-
- 1025
Розбираємося разом: як ідеально готувати м'ясо. Запам'ятовуйте важливі секрети, щоб регулярно тішити домочадців і гостей смачними стравами.
"Пряникове" м'ясо
Продукти:
- Свинина 300 г
- Томатна паста 1-2 ч. л.
- Пряники (без начинки) 50-70 г
- Вода 150-200 мл
- Олія для обсмажування
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
"Пряникове" м'ясо / maximum.fm
Як приготувати "Пряникове м'ясо":
- Візьміть 300 г свинини і наріжте такими шматками, якими ви віддаєте перевагу смажити свинину. Посоліть м'ясо і поперчіть. У мисочку кладемо трохи томатної пасти і розводимо її теплою водою до стану густого томатного соку.
- У сковороді розігріваємо олію і обсмажуємо свинину до потрібного ступеня. Поки м'ясо обсмажується, на крупній тертці натираємо 50-70 г звичайних пряників без начинки і ароматизаторів. Якщо звичайних не вдалося купити, підійдуть м'ятні.
- Коли свинина обсмажиться, заливаємо її розведеною томатною пастою. Перемішуємо і трохи прогріваємо. Засипаємо м'ясо в томаті тертими пряниками. Перемішуємо і вирішуємо: або припиняємо нагрівання і залишаємо масу у вигляді густого соусу; або продовжуємо смажити і отримуємо щось на зразок шкварок. Свинина в томатному соусі з пряниками готова.
І ще: Ідеальна манна каша без грудочок: популярні рецепти
М'ясо у фользі з італійським акцентом
Продукти:
- Свиняча шийка 1,8-2 кг
- Помідори 500-600 г
- Часник три зубчики (15 г)
- Оливкова олія 1 ст. л. (15-20 г)
- Суміш прянощів "Італійські трави" за смаком
- Сіль за смаком
- Перець за смаком
М'ясо у фользі / maximum.fm
Як приготувати м'ясо у фользі:
- На м'ясі робимо надрізи (приблизно за розміром порційних шматочків). Часник і помідори нарізаємо кружечками. Змащуємо фольгу олією, присипаємо прянощами і сіллю, викладаємо на фольгу м'ясо.
- У надрізи вставляємо кружечки помідорів і часнику. Зверху солимо, перчимо, посипаємо прянощами.
- Все пакуємо в фольгу, зав'язуємо і запікаємо м'ясо в духовці у фользі 1,5-2 години при температурі 180-190 градусів.
М'ясний "хліб" (м'ясний рулет) з трьох видів м'яса
Продукти:
- Яловичий фарш 450 г
- Телячий фарш 230 г
- Свинячий фарш 230 г
- Бекон (смужки) 6 шт.
- Яйця 2 шт.
- Масло вершкове 25 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Часник 2 зубки
- Стебло селери 50 г
- Свіжі хлібні крихти 50 г
- Петрушка свіжа 25 г
- Базилік свіжий 30 г
- Чебрець свіжий або сушений 1/2 ч. л.
- Сіль 1/2 ч. л.
- Чорний мелений перець 1/2 ч. л.
- Вустерширський соус 2 ст. л.
- Соус чилі або томатний кетчуп 50 г
М'ясний "хліб" / maximum.fm
Як приготувати м'ясний хліб:
- Включити духовку для попереднього розігріву до 180 градусів. У невеликій сковороді розігріти вершкове масло на слабкому вогні. Викласти в сковороду цибулю, часник і селеру. Готувати, помішуючи, до м'якого стану, 8-10 хвилин. Зняти сковороду з плити.
- У великій мисці з'єднати вміст сковороди і всі інші інгредієнти, крім бекону. Вміст миски добре перемішати, але не забивати, інакше фарш буде сильно щільним.
- Вміст миски викласти в форму для хліба, добре утрамбувати, а потім перекласти отриманий "буханець" на деко. Зверху викласти смужки бекону. Помістити форму в розігріту духовку і запікати м'ясний "хліб" 1,25 години, періодично змащуючи жиром, який буде утворюватися на деко.
- Дістати готовий м'ясний "хліб" з духовки, жир злити. Дати м'ясному "хлібу" постояти при кімнатній температурі хвилин 10 перед подачею.
М'ясо в білому вині
Продукти:
- Яловичина 500 г
- Морква невелика 2 шт.
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Цибуля-порей 1 шт.
- Часник 3-4 зубчики
- Вино біле 300-500 мл
- Олія 2-3 ст. ложки
- Імбир 3 см
- Зелень, сіль, перець
М'ясо в білому вині / maximum.fm
Як приготувати м'ясо у білому вині:
- Часник очистити і розрізати на кілька частин. Моркву очистити і нарізати. Імбир очистити і дрібно порубати. Порей і ріпчасту цибулю дрібно нарізати. На сковороді розігріти олію. Додати цибулю і часник. Коли цибуля обсмажиться до золотистого кольору, додати моркву. Перемішати.
- Викласти в сковороду з овочами нарізане м'ясо. Перемішати. Посолити і поперчити. Влити вино. Додати імбир. Додати гілочки трав, накрити кришкою і тушкувати м'ясо до готовності (перевіряти м'якість яловичини).
М'ясо в духовці
Продукти:
- Баранина молода 500 г
- або яловичина (телятина) 500 г
- або свинина 500 г
- Часник 2 головки
- Олія 2 ст. ложки
- Сіль 1 ч. ложка
- Перець чорний мелений 1 ч. ложка
М'ясо в духовці / maximum.fm
Як приготувати м'ясо у духовці:
- Весь часник очистити. Розрізати кожну часточку однієї головки часнику на 2-3 частини. Шматок м'яса вимити, обсушити і нашпигувати часником, прорізаючи для цього в м'ясі невеликі отвори.
- Іншу очищену головку часнику нарізати дрібними шматочками. Додати сіль, перець. Залити все соняшниковою олією і перемішати. Кількість олії залежить від розміру шматка м'яса, але його має бути достатньо, щоб повністю полити м'ясо. Помістіть нашпигований шматок м'яса в глибокий посуд або в конверт з фольги, полийте з двох сторін олією з часником, накрийте фольгою і залиште в холодильнику на ніч.
- Розігріти духовку. Запікати м'ясо в духовці. Загальний час запікання 2-3 години. Першу годину запікати м'ясо при 175-180 градусів, щоб воно стало м'яким, потім збільшити температуру духовки до 200 градусів і запікати ще 0,5-1 годину.
М'ясо в молочному соусі
Продукти:
- М'ясне філе (вирізка) 500 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Молоко
- Олія
- Сіль
М'ясо в молочному соусі / maximum.fm
Як приготувати м'ясо в молочному соусі:
- М'ясо посолити. На сковороді розігріти олію. Викласти філе. Обсмажити його з усіх боків до золотистого кольору. Готове м'ясо перекласти на тарілку.
- Цибулю очистити і нарізати кубиками. Підготовлену цибулю викласти у ту ж олію, у якій смажилося філе. Обсмажити, помішуючи, до золотистого кольору.
- М'ясо знову викласти на сковороду, де смажиться цибуля. Полити філе молоком. Перемішати. Тушкувати під кришкою 1 годину. Дістати м'ясо і нарізати його скибочками, товщиною 1 см. Полити молочно-цибулевим соусом.
М'ясо по-французьки
Продукти:
- Свинина 500 г
- або яловичина добірна 500 г
- Цибулини великі 2 шт.
- Гриби солоні 200 г
- або огірки мариновані 2 шт.
- Майонез 250 г
- Сир твердий 100 г
- Сіль 1 ч. л.
- Перець 0,25 ч. л.
- Прянощі за смаком
М'ясо по-французьки / maximum.fm
Як приготувати м'ясо по-французьки:
- М'ясо вимити, осушити, нарізати тонкими пластинами. Шматочки м'яса відбити кухонним молотком. Цибулю очистити, вимити, нарізати тонкими кільцями. Гриби нарізати тонкими пластинками або дрібними шматочками.
- Твердий сир натерти на крупній тертці. М'ясо посолити, поперчити, додати прянощі за смаком. М'ясо укласти в один шар на дно сковороди. Зверху укласти нарізану кільцями цибулю (півтори цибулини) так, щоб все м'ясо було рівномірно накрите.
- Зверху намазати майонезом (півбанки). Зверху викласти дрібно нарізані гриби або огірки, потім знову шар цибулі. Змастити майонезом. Все посипати тертим сиром.
- Поставити сковороду в розігріту духовку. Температура спочатку повинна бути 200-250°С (10 хвилин), щоб сир схопився, а потім її можна знизити до 150°С, щоб не підгоріло. Тримати в духовці годину. Можна ще знизити температуру і потримати: тоді м'ясо стане ніжнішим.
М'ясо з картоплею в горщиках
Продукти:
- Філе свинини 250 г
- Картопля 2 середніх
- Помідор 1 маленький
- Цибуля ріпчаста 1 невелика
- Часник 1 зубчик
- Томатна паста 1,5 ст.л.
- Майонез 0,5 ст.л.
- Оцет за смаком
- Сіль за смаком
- Спеції за смаком
М'ясо з картоплею в горщиках / maximum.fm
Як приготувати м'ясо з картоплею в горщиках:
- Одну половинку цибулі нарізати дрібно. М'ясо замаринувати: порізати кубиками, додати томатну пасту, оцет, сіль, спеції і нарізану цибулю, перемішати. Картоплю почистити, порізати не сильно дрібно, додати майонез, трошки солі і видавити часник. Перемішати.
- Нарізати пластинками помідор. Другу половинку цибулі нарізати півкільцями. Горщик злегка змастити рослинною олією. На низ викласти цибулю півкільцями, слідом м'ясо.
- Зверху викласти помідори. Завершити все картоплею. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на годину. Зверху можна посипати зеленню або тертим сиром.
Це смачно: Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
09:26Замість кави: ідеальні напої, які збадьорять вранці
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›