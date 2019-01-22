Як правильно та смачно приготувати м'ясо

Розбираємося разом: як ідеально готувати м'ясо. Запам'ятовуйте важливі секрети, щоб регулярно тішити домочадців і гостей смачними стравами.

"Пряникове" м'ясо

Продукти:

Свинина 300 г

Томатна паста 1-2 ч. л.

Пряники (без начинки) 50-70 г

Вода 150-200 мл

Олія ​​для обсмажування

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

"Пряникове" м'ясо / maximum.fm

Як приготувати "Пряникове м'ясо":

Візьміть 300 г свинини і наріжте такими шматками, якими ви віддаєте перевагу смажити свинину. Посоліть м'ясо і поперчіть. У мисочку кладемо трохи томатної пасти і розводимо її теплою водою до стану густого томатного соку. У сковороді розігріваємо олію і обсмажуємо свинину до потрібного ступеня. Поки м'ясо обсмажується, на крупній тертці натираємо 50-70 г звичайних пряників без начинки і ароматизаторів. Якщо звичайних не вдалося купити, підійдуть м'ятні. Коли свинина обсмажиться, заливаємо її розведеною томатною пастою. Перемішуємо і трохи прогріваємо. Засипаємо м'ясо в томаті тертими пряниками. Перемішуємо і вирішуємо: або припиняємо нагрівання і залишаємо масу у вигляді густого соусу; або продовжуємо смажити і отримуємо щось на зразок шкварок. Свинина в томатному соусі з пряниками готова.

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М'ясо у фользі з італійським акцентом

Продукти:

Свиняча шийка 1,8-2 кг

Помідори 500-600 г

Часник три зубчики (15 г)

Оливкова олія 1 ст. л. (15-20 г)

Суміш прянощів "Італійські трави" за смаком

Сіль за смаком

Перець за смаком

М'ясо у фользі / maximum.fm

Як приготувати м'ясо у фользі:

На м'ясі робимо надрізи (приблизно за розміром порційних шматочків). Часник і помідори нарізаємо кружечками. Змащуємо фольгу олією, присипаємо прянощами і сіллю, викладаємо на фольгу м'ясо. У надрізи вставляємо кружечки помідорів і часнику. Зверху солимо, перчимо, посипаємо прянощами. Все пакуємо в фольгу, зав'язуємо і запікаємо м'ясо в духовці у фользі 1,5-2 години при температурі 180-190 градусів.

М'ясний "хліб" (м'ясний рулет) з трьох видів м'яса

Продукти:

Яловичий фарш 450 г

Телячий фарш 230 г

Свинячий фарш 230 г

Бекон (смужки) 6 шт.

Яйця 2 шт.

Масло вершкове 25 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 2 зубки

Стебло селери 50 г

Свіжі хлібні крихти 50 г

Петрушка свіжа 25 г

Базилік свіжий 30 г

Чебрець свіжий або сушений 1/2 ч. л.

Сіль 1/2 ч. л.

Чорний мелений перець 1/2 ч. л.

Вустерширський соус 2 ст. л.

Соус чилі або томатний кетчуп 50 г

М'ясний "хліб" / maximum.fm

Як приготувати м'ясний хліб:

Включити духовку для попереднього розігріву до 180 градусів. У невеликій сковороді розігріти вершкове масло на слабкому вогні. Викласти в сковороду цибулю, часник і селеру. Готувати, помішуючи, до м'якого стану, 8-10 хвилин. Зняти сковороду з плити. У великій мисці з'єднати вміст сковороди і всі інші інгредієнти, крім бекону. Вміст миски добре перемішати, але не забивати, інакше фарш буде сильно щільним. Вміст миски викласти в форму для хліба, добре утрамбувати, а потім перекласти отриманий "буханець" на деко. Зверху викласти смужки бекону. Помістити форму в розігріту духовку і запікати м'ясний "хліб" 1,25 години, періодично змащуючи жиром, який буде утворюватися на деко. Дістати готовий м'ясний "хліб" з духовки, жир злити. Дати м'ясному "хлібу" постояти при кімнатній температурі хвилин 10 перед подачею.

М'ясо в білому вині

Продукти:

Яловичина 500 г

Морква невелика 2 шт.

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Цибуля-порей 1 шт.

Часник 3-4 зубчики

Вино біле 300-500 мл

Олія ​​2-3 ст. ложки

Імбир 3 см

Зелень, сіль, перець

М'ясо в білому вині / maximum.fm

Як приготувати м'ясо у білому вині:

Часник очистити і розрізати на кілька частин. Моркву очистити і нарізати. Імбир очистити і дрібно порубати. Порей і ріпчасту цибулю дрібно нарізати. На сковороді розігріти олію. Додати цибулю і часник. Коли цибуля обсмажиться до золотистого кольору, додати моркву. Перемішати. Викласти в сковороду з овочами нарізане м'ясо. Перемішати. Посолити і поперчити. Влити вино. Додати імбир. Додати гілочки трав, накрити кришкою і тушкувати м'ясо до готовності (перевіряти м'якість яловичини).

М'ясо в духовці

Продукти:

Баранина молода 500 г

або яловичина (телятина) 500 г

або свинина 500 г

Часник 2 головки

Олія ​​2 ст. ложки

Сіль 1 ч. ложка

Перець чорний мелений 1 ч. ложка

М'ясо в духовці / maximum.fm

Як приготувати м'ясо у духовці:

Весь часник очистити. Розрізати кожну часточку однієї головки часнику на 2-3 частини. Шматок м'яса вимити, обсушити і нашпигувати часником, прорізаючи для цього в м'ясі невеликі отвори. Іншу очищену головку часнику нарізати дрібними шматочками. Додати сіль, перець. Залити все соняшниковою олією і перемішати. Кількість олії залежить від розміру шматка м'яса, але його має бути достатньо, щоб повністю полити м'ясо. Помістіть нашпигований шматок м'яса в глибокий посуд або в конверт з фольги, полийте з двох сторін олією з часником, накрийте фольгою і залиште в холодильнику на ніч. Розігріти духовку. Запікати м'ясо в духовці. Загальний час запікання 2-3 години. Першу годину запікати м'ясо при 175-180 градусів, щоб воно стало м'яким, потім збільшити температуру духовки до 200 градусів і запікати ще 0,5-1 годину.

М'ясо в молочному соусі

Продукти:

М'ясне філе (вирізка) 500 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Молоко

Олія

Сіль

М'ясо в молочному соусі / maximum.fm

Як приготувати м'ясо в молочному соусі:

М'ясо посолити. На сковороді розігріти олію. Викласти філе. Обсмажити його з усіх боків до золотистого кольору. Готове м'ясо перекласти на тарілку. Цибулю очистити і нарізати кубиками. Підготовлену цибулю викласти у ту ж олію, у якій смажилося філе. Обсмажити, помішуючи, до золотистого кольору. М'ясо знову викласти на сковороду, де смажиться цибуля. Полити філе молоком. Перемішати. Тушкувати під кришкою 1 годину. Дістати м'ясо і нарізати його скибочками, товщиною 1 см. Полити молочно-цибулевим соусом.

М'ясо по-французьки

Продукти:

Свинина 500 г

або яловичина добірна 500 г

Цибулини великі 2 шт.

Гриби солоні 200 г

або огірки мариновані 2 шт.

Майонез 250 г

Сир твердий 100 г

Сіль 1 ч. л.

Перець 0,25 ч. л.

Прянощі за смаком

М'ясо по-французьки / maximum.fm

Як приготувати м'ясо по-французьки:

М'ясо вимити, осушити, нарізати тонкими пластинами. Шматочки м'яса відбити кухонним молотком. Цибулю очистити, вимити, нарізати тонкими кільцями. Гриби нарізати тонкими пластинками або дрібними шматочками. Твердий сир натерти на крупній тертці. М'ясо посолити, поперчити, додати прянощі за смаком. М'ясо укласти в один шар на дно сковороди. Зверху укласти нарізану кільцями цибулю (півтори цибулини) так, щоб все м'ясо було рівномірно накрите. Зверху намазати майонезом (півбанки). Зверху викласти дрібно нарізані гриби або огірки, потім знову шар цибулі. Змастити майонезом. Все посипати тертим сиром. Поставити сковороду в розігріту духовку. Температура спочатку повинна бути 200-250°С (10 хвилин), щоб сир схопився, а потім її можна знизити до 150°С, щоб не підгоріло. Тримати в духовці годину. Можна ще знизити температуру і потримати: тоді м'ясо стане ніжнішим.

М'ясо з картоплею в горщиках

Продукти:

Філе свинини 250 г

Картопля 2 середніх

Помідор 1 маленький

Цибуля ріпчаста 1 невелика

Часник 1 зубчик

Томатна паста 1,5 ст.л.

Майонез 0,5 ст.л.

Оцет за смаком

Сіль за смаком

Спеції за смаком

М'ясо з картоплею в горщиках / maximum.fm

Як приготувати м'ясо з картоплею в горщиках:

Одну половинку цибулі нарізати дрібно. М'ясо замаринувати: порізати кубиками, додати томатну пасту, оцет, сіль, спеції і нарізану цибулю, перемішати. Картоплю почистити, порізати не сильно дрібно, додати майонез, трошки солі і видавити часник. Перемішати. Нарізати пластинками помідор. Другу половинку цибулі нарізати півкільцями. Горщик злегка змастити рослинною олією. На низ викласти цибулю півкільцями, слідом м'ясо. Зверху викласти помідори. Завершити все картоплею. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на годину. Зверху можна посипати зеленню або тертим сиром.

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