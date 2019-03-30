Як приготувати пахлаву вдома: легкий рецепт

Хочете потішити себе та близьких цікавими солодощами, але думаєте, що такі страви вам не під силу? Не переживайте та зберігайте цей легкий рецепт домашньої пахлави.

Пахлава – солодкий десерт на основі горіхів та підсолоджувача. В класичному рецепті також використовують листкове тісто, проте ми полегшили приготування й тісто не потрібно. Кількість інгредієнтів у цьому рецепті розрахована на три порції.

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Інгредієнти:

4 ст.л. подрібнених волоських горіхів

7 ст.л. вівсяного борошна

3 ст.л. сиропу топінамбура, кленового, меду або іншого підсолоджувача

1/4 банки кокосового молока

рисовий папір або кокосова стружка

Рецепт:

У посудину кладемо подрібнені горіхи, вівсяне борошно, сироп або підсолоджувач, кокосове молоко.

Все ретельно перемішуємо й відправляємо на ніч в холодильник. Нехай добре застигне. Має вийти щільна маса, яку можна ліпити.

Ця начинка вже готова пахлава. З неї ліпимо квадратики й загортаємо в рисовий папір, який попередньо змочуємо водою.

Прикрашаємо горішком, змащуємо сиропом і ставимо на 10 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку, щоб отримати хрустку скоринку.

Якщо немає рисового паперу, то зліпіть батончики, обваляйте їх в кокосовій стружці та їжте. Смачного!

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