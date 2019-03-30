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Як приготувати пахлаву вдома: легкий рецепт

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Пахлава - фото 1
Пахлава

Хочете потішити себе та близьких цікавими солодощами, але думаєте, що такі страви вам не під силу? Не переживайте та зберігайте цей легкий рецепт домашньої пахлави.

Пахлава – солодкий десерт на основі горіхів та підсолоджувача. В класичному рецепті також використовують листкове тісто, проте ми полегшили приготування й тісто не потрібно. Кількість інгредієнтів у цьому рецепті розрахована на три порції.

І ще: Нем'ясні котлети: легкий рецепт

Інгредієнти:
  • 4 ст.л. подрібнених волоських горіхів
  • 7 ст.л. вівсяного борошна
  • 3 ст.л. сиропу топінамбура, кленового, меду або іншого підсолоджувача
  • 1/4 банки кокосового молока
  • рисовий папір або кокосова стружка
Як приготувати пахлаву вдома: легкий рецепт - фото 317858
Рецепт:
  • У посудину кладемо подрібнені горіхи, вівсяне борошно, сироп або підсолоджувач, кокосове молоко.
  • Все ретельно перемішуємо й відправляємо на ніч в холодильник. Нехай добре застигне. Має вийти щільна маса, яку можна ліпити.
  • Ця начинка вже готова пахлава. З неї ліпимо квадратики й загортаємо в рисовий папір, який попередньо змочуємо водою.
  • Прикрашаємо горішком, змащуємо сиропом і ставимо на 10 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку, щоб отримати хрустку скоринку.
  • Якщо немає рисового паперу, то зліпіть батончики, обваляйте їх в кокосовій стружці та їжте. Смачного!

До теми: Пиріг з персиками: швидкий рецепт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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