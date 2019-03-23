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Пиріг з персиками: швидкий рецепт

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Рецепт смачного пирога - фото 1
Рецепт смачного пирога

Смак пирогів повертає нас у дитинство. Ми підготували для вас легкий рецепт персикового пирога. Смакота!

Цей персиковий пиріг сподобається кожному. Пам'ятайте, що ви може змінити рецепт настільки, наскільки вам дозволяє ваша кулінарна фантазія. До прикладу, можете замінити персики на яблука або груші.

І ще: Капустяний пиріг: швидкий і смачний рецепт

Інгредієнти:
  • 1,5 склянки борошна (наприклад, можна взяти суміш борошна зеленої гречки і вівсяної гречки)
  • 100 г олії
  • Молоко
  • Розпушувач
  • 2 ст. л. маку
  • 2 ст. л. підсолоджувача (цукор, фініковий сироп тощо)
  • Стиглі або консервовані персики
Пиріг з персиками: швидкий рецепт - фото 316132
Рецепт:
  • З'єднайте борошно та олію, ретельно перемішайте.
  • Додайте розпушувач, мак, підсолоджувач.
  • Знову все перемішайте.
  • Поступово помішуючи, вливайте молоко, щоб консистенція тіста стала, наче густа сметана.
  • Поріжте персики й замішайте їх в тісто.
  • Викладіть суміш у форму для випічки, поставте в розігріту духовку.
  • Випікайте 35-40 хв при 180 градусах.
  • Пропорції у рецепті вирахувані для форми 22 см.

До теми: Простий рецепт: горохово-капустяний суп пюре

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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