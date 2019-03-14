Нем'ясні котлети: легкий рецепт

Котлети, які можна їсти в піст.

Котлети не обов'язково готувати з м'яса, адже є багато легких рецептів з інших інгредієнтів. Овочеві котлети менш калорійні, але не менш смачні. Готуйте на здоров'я!

Котлети з крупи або овочів смакують не гірше м'ясних. Експериментуйте та насолоджуйтеся смаком!

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Кукурудзяні котлетки

Інгредієнти:

Зерна відвареної кукурудзи – 2 склянки

Цукіні – 2 шт

Зелена цибуля – 1 пучок

Яйця – 2 шт

Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Рослинна олія

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Кукурудза

Рецепт:

Цукіні тремо на терці, відтискаємо сік. Лук рубаємо ножем. У глибокій мисці змішуємо лук, цукіні та зерна кукурудзи. Додаємо яйця та кукурудзяний крохмаль (можна замінити борошном). Солимо, перчимо, добре вимішуємо ложкою. Викладаємо на розпечену та змащену олією сковорідку. Смажимо з двох боків до золотистої скоринки.

Гречані котлети

Інгредієнти:

Гречка – 1 склянка

Вода – 2 склянки

Картопля – 3 шт. середнього розміру

Сіль, перець – за смаком

Улюблені спеції

Олія для смаження

Борошно або панірувальні сухарі Гречка

Рецепт:

Варимо гречку. Попередньо промиваємо її холодною водою, заливаємо двома склянками води та доводимо до кипіння. Коли закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму, солимо і варимо до готовності (поки крупа не забере всю воду). Готову гречку охолоджуємо. Поки каша остигає, чистимо картоплю та тремо її на дрібній терці. Добре відтискаємо з картоплі весь сік. Змішуємо гречку з картоплею і добре мнемо руками, щоб вийшла в'язка каша. Додаємо сіль, перець за смаком і улюблені спеції (сухі трави, карі тощо). Ретельно вимішуємо, формуємо котлетки. Обвалюють їх у борошні або в панірувальних сухарях та смажимо на великому вогні до золотистої скоринки.

Рисові котлети

Інгредієнти:

Відварений рис – 1 склянка

Борошно – 1 столова ложка

Яйце – 1 шт

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля)

Сіль, перець – за смаком

Олія для смаження

Рис

Рецепт:

Рис змішуємо з борошном та яйцем. Додаємо дрібно посічену зелень, солимо та перчимо, ретельно вимішуємо. Формуємо котлетки, обсмажуємо їх в невеликій кількості масла на середньому вогні. Смажимо недовго, щоб схопилися скоринкою.

Грибні котлетки

Інгредієнти:

Гриби – 0,5 кг

Зелена цибуля – пучок

Яйця – 2-3 шт

Сіль, перець – за смаком

Гриби

Рецепт:

Гриби дрібно рубаємо ножем. Додаємо пучок дрібно нарізаної зеленої цибулі. Вбиваємо пару яєць, додаємо пару столових ложок борошна або кукурудзяного крохмалю. Солимо, перчимо, ретельно вимішуємо ложкою. Якщо фарш виходить сильно рідкий, гриби пустили сік, додаємо ще борошна, після чого викладаємо ложкою на сковорідку і смажимо на середньому вогні.

До теми: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв, які можна їсти