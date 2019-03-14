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Нем'ясні котлети: легкий рецепт
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Котлети не обов'язково готувати з м'яса, адже є багато легких рецептів з інших інгредієнтів. Овочеві котлети менш калорійні, але не менш смачні. Готуйте на здоров'я!
Котлети з крупи або овочів смакують не гірше м'ясних. Експериментуйте та насолоджуйтеся смаком!
І ще: Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
Кукурудзяні котлетки
Інгредієнти:
- Зерна відвареної кукурудзи – 2 склянки
- Цукіні – 2 шт
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Яйця – 2 шт
- Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Рослинна олія
Кукурудза
Рецепт:
- Цукіні тремо на терці, відтискаємо сік.
- Лук рубаємо ножем.
- У глибокій мисці змішуємо лук, цукіні та зерна кукурудзи.
- Додаємо яйця та кукурудзяний крохмаль (можна замінити борошном).
- Солимо, перчимо, добре вимішуємо ложкою.
- Викладаємо на розпечену та змащену олією сковорідку. Смажимо з двох боків до золотистої скоринки.
Гречані котлети
Інгредієнти:
- Гречка – 1 склянка
- Вода – 2 склянки
- Картопля – 3 шт. середнього розміру
- Сіль, перець – за смаком
- Улюблені спеції
- Олія для смаження
- Борошно або панірувальні сухарі
Гречка
Рецепт:
- Варимо гречку. Попередньо промиваємо її холодною водою, заливаємо двома склянками води та доводимо до кипіння. Коли закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму, солимо і варимо до готовності (поки крупа не забере всю воду).
- Готову гречку охолоджуємо.
- Поки каша остигає, чистимо картоплю та тремо її на дрібній терці. Добре відтискаємо з картоплі весь сік.
- Змішуємо гречку з картоплею і добре мнемо руками, щоб вийшла в'язка каша.
- Додаємо сіль, перець за смаком і улюблені спеції (сухі трави, карі тощо).
- Ретельно вимішуємо, формуємо котлетки.
- Обвалюють їх у борошні або в панірувальних сухарях та смажимо на великому вогні до золотистої скоринки.
Рисові котлети
Інгредієнти:
- Відварений рис – 1 склянка
- Борошно – 1 столова ложка
- Яйце – 1 шт
- Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля)
- Сіль, перець – за смаком
- Олія для смаження
Рис
Рецепт:
- Рис змішуємо з борошном та яйцем.
- Додаємо дрібно посічену зелень, солимо та перчимо, ретельно вимішуємо.
- Формуємо котлетки, обсмажуємо їх в невеликій кількості масла на середньому вогні. Смажимо недовго, щоб схопилися скоринкою.
Грибні котлетки
Інгредієнти:
- Гриби – 0,5 кг
- Зелена цибуля – пучок
- Яйця – 2-3 шт
- Сіль, перець – за смаком
Гриби
Рецепт:
- Гриби дрібно рубаємо ножем.
- Додаємо пучок дрібно нарізаної зеленої цибулі.
- Вбиваємо пару яєць, додаємо пару столових ложок борошна або кукурудзяного крохмалю.
- Солимо, перчимо, ретельно вимішуємо ложкою.
- Якщо фарш виходить сильно рідкий, гриби пустили сік, додаємо ще борошна, після чого викладаємо ложкою на сковорідку і смажимо на середньому вогні.
До теми: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв, які можна їсти
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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