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8 березня Голос країни

Як приготувати лаваш за 15 хвилин: прості рецепти смачних начинок

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Смакота: лаваш з начинкою - фото 1
Смакота: лаваш з начинкою

Швидко та смачно! З лаваша можна робити конвертики та обсмажувати їх на пательні, а можна скручувати в роли. Ми підготували для вас найсмачніші рецепти начинок!

Закуску з лаваша можна приготувати і на перекус, і як другу страву, і як смакоту для застілля. Головна перевага лаваша у тому, що до нього пасує будь-яка начинка. Тут все залежить від вашої винахідливості.

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Домашній фаст-фуд можна легко та швидко зробити навіть з найбанальніших інгредієнтів. За 15 хвилин ваш лаваш буде готовий.

Найсмачніші начинки до лаваша - фото 311554
Найсмачніші начинки до лаваша

Начинки:

  • Домашній сир + часник + зелень + майонез + спеції за бажанням
  • Відварне яйце + тертий сир + крабові палички + часник + майонез + спеції за бажанням
  • Тушковані гриби з цибулею + плавлений сир + зелень
  • Домашній сир + часник + зелень + тертий сир + солені огірки
  • Слабосолона червона риба + зелень + свіжий огірок
  • Рибна консерва + тертий сир + зелень + спеції за бажанням
  • Тертий відварний буряк + терта відварна морква + часник + волоські горіхи + майонез
  • Вершковий сир + зелена цибуля + часник + суміш перців
  • Смажені на пательні цибуля та болгарський перець + солений огірок + часник + зелень + свіжі томати + смажене м'ясо
  • Будь-які овочі нарізані соломинками + тертий сир + сметана
  • Консервовані гриби + відварені яйця + солодкий перець + майонез + спеції за смаком

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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