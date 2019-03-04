Як приготувати лаваш за 15 хвилин: прості рецепти смачних начинок

Швидко та смачно! З лаваша можна робити конвертики та обсмажувати їх на пательні, а можна скручувати в роли. Ми підготували для вас найсмачніші рецепти начинок!

Закуску з лаваша можна приготувати і на перекус, і як другу страву, і як смакоту для застілля. Головна перевага лаваша у тому, що до нього пасує будь-яка начинка. Тут все залежить від вашої винахідливості.

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Домашній фаст-фуд можна легко та швидко зробити навіть з найбанальніших інгредієнтів. За 15 хвилин ваш лаваш буде готовий.

Найсмачніші начинки до лаваша

Начинки:

Домашній сир + часник + зелень + майонез + спеції за бажанням

Відварне яйце + тертий сир + крабові палички + часник + майонез + спеції за бажанням

Тушковані гриби з цибулею + плавлений сир + зелень

Домашній сир + часник + зелень + тертий сир + солені огірки

Слабосолона червона риба + зелень + свіжий огірок

Рибна консерва + тертий сир + зелень + спеції за бажанням

Тертий відварний буряк + терта відварна морква + часник + волоські горіхи + майонез

Вершковий сир + зелена цибуля + часник + суміш перців

Смажені на пательні цибуля та болгарський перець + солений огірок + часник + зелень + свіжі томати + смажене м'ясо

Будь-які овочі нарізані соломинками + тертий сир + сметана

Консервовані гриби + відварені яйця + солодкий перець + майонез + спеції за смаком

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