Картопляні млинці, яких ви НІКОЛИ не куштували: рецепт

Готуємо картопляні млинці. Вони виходять дуже, дуже тоненькі, ніжні і зовсім не рвуться! Обов'язково спробуйте.

Щоб картопляні млинці були всередині ніжними, кромка хрустка, а смак неповторний, необхідно знати певні секрети їх приготування. Про які ми і розповімо вам нижче.

Продукти:

Картопля 5 шт

Молоко 350 мл

Яйця 3 шт

Борошно 250 г

Олія 3 ст.л

Цибуля суха 1 ч.л

Цукор, сіль

Як приготувати картопляні млинці:

Картоплю чистимо, миємо і нарізаємо на кілька частин. Заливаємо окропом так, щоб вода тільки покрила картоплю. Трохи підсолюємо і варимо на повільному вогні до готовності. Остиглу картоплю разом з водою перекладаємо в подрібнювач. Сюди ж відправляємо 3 яйця. Подрібнюємо. Виходить кашка. Додаємо 350 мілілітрів молока, 3 столові ложки рослинної олії, столову ложку цукру, чайну ложечку солі і чайну ложку сухої цибулі. Все перемішуємо віночком. Тепер додаємо 250 грамів борошна. Залишаємо тісто на 30 хвилин. Це обов'язково, інакше млинці будуть рватися під час смаження. Для цих млинчиків використовуємо пательню невеликого діаметру. Перший раз змащуємо її олією. Наливаємо тісто і розподіляємо по пательні. Смажемо млинець з двох сторін. Викладаємо млинці гірочкою на тарілці. Готово!

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