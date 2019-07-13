Як приготувати ідеальні млинці: чисто науковий підхід

Якщо у вас ніколи не виходило приготувати ідеальні млинці з однорідною та рівною поверхнею, то спробуйте скористатися способом, який рекомендують учені з Нової Зеландії та Франції.

Вивчивши рух тіста вчені змогли скласти рівняння, що визначає його розподіл по сковороді при випіканні млинців. Дослідники прийшли до висновку, що на якість млинців при їх готуванні впливає сила тяжіння, положення стінок сковорідки, температура її дна, зміни в'язкості та щільності тіста, а також низка інших параметрів.

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У результаті фахівці сформулювали алгоритм, який допоможе вам готувати млинці на рівні шеф-кухарів.

Отже, згідно з науковим підходом, випікати ідеально рівні млинці потрібно так:

налити тісто у центр сковороди; нахилити сковороду приблизно на 10 градусів, щоб тісто досягло бортика; покрутити сковороду, щоб тісто, рухаючись по колу, заповнило її поверхню; вирівняти сковороду та почекати, поки тісто просмажиться.

Так ви зможете приготувати ідеальні млинці

На думку авторів технології, цей спосіб також ефективно застосовувати при фарбуванні поверхонь.

Крім того, зазначимо, що млинці можуть бути корисними для здоров'я. До їх складу входять яйця, які містять вітаміни, протеїни та корисні ненасичені жири. Борошно, що використовується для приготування млинців, забезпечує організм клітковиною. Щоб збільшити вміст корисної для травної системи клітковини, для тіста можна використовувати суміш пшеничного і ячмінного борошна, або додавати до нього трохи вівсяних пластівців.

За словами дієтологів, найправильніше готувати млинці самостійно – це дозволяє уникнути непотрібних харчових добавок, яких зазвичай багато в готових виробах. Також при цьому в млинцях буде менше жиру та цукру.

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