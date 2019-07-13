На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як приготувати ідеальні млинці: чисто науковий підхід
-
- 19
Якщо у вас ніколи не виходило приготувати ідеальні млинці з однорідною та рівною поверхнею, то спробуйте скористатися способом, який рекомендують учені з Нової Зеландії та Франції.
Вивчивши рух тіста вчені змогли скласти рівняння, що визначає його розподіл по сковороді при випіканні млинців. Дослідники прийшли до висновку, що на якість млинців при їх готуванні впливає сила тяжіння, положення стінок сковорідки, температура її дна, зміни в'язкості та щільності тіста, а також низка інших параметрів.
І ще: Як приготувати тонкі домашні млинці: секрети і правила
У результаті фахівці сформулювали алгоритм, який допоможе вам готувати млинці на рівні шеф-кухарів.
Отже, згідно з науковим підходом, випікати ідеально рівні млинці потрібно так:
- налити тісто у центр сковороди;
- нахилити сковороду приблизно на 10 градусів, щоб тісто досягло бортика;
- покрутити сковороду, щоб тісто, рухаючись по колу, заповнило її поверхню;
- вирівняти сковороду та почекати, поки тісто просмажиться.
На думку авторів технології, цей спосіб також ефективно застосовувати при фарбуванні поверхонь.
Крім того, зазначимо, що млинці можуть бути корисними для здоров'я. До їх складу входять яйця, які містять вітаміни, протеїни та корисні ненасичені жири. Борошно, що використовується для приготування млинців, забезпечує організм клітковиною. Щоб збільшити вміст корисної для травної системи клітковини, для тіста можна використовувати суміш пшеничного і ячмінного борошна, або додавати до нього трохи вівсяних пластівців.
За словами дієтологів, найправильніше готувати млинці самостійно – це дозволяє уникнути непотрібних харчових добавок, яких зазвичай багато в готових виробах. Також при цьому в млинцях буде менше жиру та цукру.
Читайте також: Оладки з кабачків: рецепти корисних і смачних млинців у фото
-
21:25Прийшла на одну ніч: Настю Каменських розкритикували за селфі з Потапом
-
21:0014 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Цей предмет допоможе зміцнити ваш сон
-
20:19Ілон Маск розчарував власників Tesla Model S та Model X
-
19:52Названо найкорисніший молочний продукт для чоловіків
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:25Джобс не дозволив: яким мав бути перший iPhone
-
19:00Сирна запіканка: покрокові рецепти, як швидко приготувати смакоту
-
18:44Як відновитися після важкого робочого дня: дієві поради
-
18:23Toyota Supra може отримати двигун від BMW M
-
18:00Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Hustlers: Дженніфер Лопес і Карді Бі стали стриптизерками (18+)
-
17:24Як приготувати ідеальні млинці: чисто науковий підхід
-
17:00Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:53Дожилися: у США будуть продавати бортики від піци
-
16:36Ця смачна дієта продовжує життя
-
16:29Потужна лірика на Atlas Weekend у виконанні Сергія Бабкіна, Один в каное та Сплін
-
16:13Якими мають бути правильні перекуси влітку
-
16:00Що таке насіння чіа: користь і шкода, як і з чим вживати для схуднення
-
15:50Біллі Айліш і Джастін Бібер переспівали хіт Bad Guy: слухайте пісню онлайн
-
15:32Американці представили надзвичайно потужний Chevrolet Camaro
-
15:18Модель Victoria's Secret похизувалась фігурою топлес
-
15:00Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини
-
14:54Висадка астронавтів на Місяць – не фейк: кіноексперт
-
21:25Прийшла на одну ніч: Настю Каменських розкритикували за селфі з Потапом
-
19:25Джобс не дозволив: яким мав бути перший iPhone
-
17:00Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками
-
14:15Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день
-
12:25Як зашити або замаскувати дірку на джинсах: покрокові інструкції
-
08:15Чому не варто користуватися спіралями проти комарів
- 12 липня
-
21:45Більше не цікаво: вчені розповіли, чому жінки уникають сексу
-
19:00Просто відкрий ногою: 8 шалених спроб повторити популярний челендж
-
17:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
-
15:35Улюблені жуйки 90-х, які викличуть у вас ностальгію за дитинством
-
13:30Музика для сексу: під які пісні найчастіше займаються коханням
-
11:12Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото
-
07:16Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей
- 11 липня
-
22:50На що очікують жінки від чоловіків під час побачення та першого сексу
-
20:455 ознак того, що у вашому раціоні бракує білка
-
17:50Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет
-
15:30ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
-
14:19Життя в столиці: 5 цікавих книг, які допоможуть зрозуміти Київ
-
13:18Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах
-
12:24Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото
-
10:27Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
07:14Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях
- 10 липня
-
21:25ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років