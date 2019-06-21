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Оладки з кабачків: рецепти корисних і смачних млинців у фото
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Кабачок – смачний та корисний сезонний овоч, тому варто наїстися ним вдосталь, поки його ще продають. Ми підготували для вас прості рецепти кабачкових оладок. Зберігайте, щоб неодмінно приготувати!
Класичні кабачкові оладки
Інгредієнти:
- Кабачок середній – 1 шт.
- Борошно пшеничне – 3 ст.л.
- Яйце – 2 шт.
- Масло рослинне – 70 мл
- Сіль, перець за смаком
Рецепт приготування:
- Вимити кабачок і натерти його на великій тертці. Якщо кабачок немолодий, то краще зняти шкірку.
- Збити окремо яйця, посолити й поперчити.
- Додати яйця до тертого кабачка, додати борошно і перемішати.
- Викладати ложкою на сковорідку з гарячим маслом і обсмажувати на двох сторонах на середньому вогні до рум'яної скоринки.
Деруни з кабачків без яєць
Інгредієнти:
- Кабачок – 1 шт.
- Картопля – 2 шт.
- Борошно – 2-3 ст.л.
- Цибуля зелена – 2 пучки
- Хмелі-сунелі – 1/2 ч.л.
- Сіль, перець за смаком
- Масло рослинне для смаження
І ще: Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото
Рецепт, як приготувати:
- Натираємо на великій тертці кабачок, сиру картоплю і перемішуємо їх.
- Віджимаємо зайву вологу.
- Всипаємо в кабачково-картопляну масу дрібку солі, перець, хмелі-сунелі за смаком.
- Додаємо трохи борошна, щоб тісто тримало форму оладок.
- Після того як додали сіль, сік кабачка виділяється інтенсивніше тому потрібно працювати швидше.
- Нарізаємо дуже дрібно цибулю.
- Кабачкові оладки будуть складатися з двох половинок: на розігріту сковорідку викладаємо нижню половину тіста, потім на нього зверху викладаємо порізану цибулю і зверху викладаємо другу половину тіста.
- Обсмажуємо до готовності.
Кабачкові оладки без смаження в духовці
Інгредієнти:
- Кабачки – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Борошно вівсяне – 3 ст.л.
- Молоко або вода – 2 ст.л.
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, чорний перець за смаком
Рецепт, як зробити оладки:
- Кабачки та цибулю потрібно натерти на великій тертці, віджати зайвий сік (кілька раз).
- В отриману масу всипте борошно, влийте молоко або воду, додайте яйце (можна тільки білок).
- Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
- Кабачкове тісто викладайте на деко, застелене пергаментом, ложкою, формуючи оладки.
- Випікати кабачкові оладки потрібно в розігрітій до 200 градусів духовці, приблизно 15-20 хвилин.
- Щоб оладки вийшли рум'яними з обох сторін, акуратно переверніть їх лопаткою і поставте знову в духовку на 7-10 хвилин.
- Подавайте оладки з кабачків з класичним йогуртом із зеленню. Смачного!
До теми: Ось як готувати капустяний квас вдома
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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