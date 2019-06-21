Оладки з кабачків: рецепти корисних і смачних млинців у фото

Кабачок – смачний та корисний сезонний овоч, тому варто наїстися ним вдосталь, поки його ще продають. Ми підготували для вас прості рецепти кабачкових оладок. Зберігайте, щоб неодмінно приготувати!

Класичні кабачкові оладки

Інгредієнти:

Кабачок середній – 1 шт.

Борошно пшеничне – 3 ст.л.

Яйце – 2 шт.

Масло рослинне – 70 мл

Сіль, перець за смаком

Рецепт приготування:

Вимити кабачок і натерти його на великій тертці. Якщо кабачок немолодий, то краще зняти шкірку. Збити окремо яйця, посолити й поперчити. Додати яйця до тертого кабачка, додати борошно і перемішати. Викладати ложкою на сковорідку з гарячим маслом і обсмажувати на двох сторонах на середньому вогні до рум'яної скоринки.

Деруни з кабачків без яєць

Інгредієнти:

Кабачок – 1 шт.

Картопля – 2 шт.

Борошно – 2-3 ст.л.

Цибуля зелена – 2 пучки

Хмелі-сунелі – 1/2 ч.л.

Сіль, перець за смаком

Масло рослинне для смаження

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Рецепт, як приготувати:

Натираємо на великій тертці кабачок, сиру картоплю і перемішуємо їх. Віджимаємо зайву вологу. Всипаємо в кабачково-картопляну масу дрібку солі, перець, хмелі-сунелі за смаком. Додаємо трохи борошна, щоб тісто тримало форму оладок. Після того як додали сіль, сік кабачка виділяється інтенсивніше тому потрібно працювати швидше. Нарізаємо дуже дрібно цибулю. Кабачкові оладки будуть складатися з двох половинок: на розігріту сковорідку викладаємо нижню половину тіста, потім на нього зверху викладаємо порізану цибулю і зверху викладаємо другу половину тіста. Обсмажуємо до готовності.

Кабачкові оладки без смаження в духовці

Інгредієнти:

Кабачки – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Борошно вівсяне – 3 ст.л.

Молоко або вода – 2 ст.л.

Яйце – 1 шт.

Сіль, чорний перець за смаком

Рецепт, як зробити оладки:

Кабачки та цибулю потрібно натерти на великій тертці, віджати зайвий сік (кілька раз). В отриману масу всипте борошно, влийте молоко або воду, додайте яйце (можна тільки білок). Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Кабачкове тісто викладайте на деко, застелене пергаментом, ложкою, формуючи оладки. Випікати кабачкові оладки потрібно в розігрітій до 200 градусів духовці, приблизно 15-20 хвилин. Щоб оладки вийшли рум'яними з обох сторін, акуратно переверніть їх лопаткою і поставте знову в духовку на 7-10 хвилин. Подавайте оладки з кабачків з класичним йогуртом із зеленню. Смачного!

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