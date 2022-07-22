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Як приготувати ідеальне пюре з молодого горошку: рецепт від зіркового кулінара

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Рецепт пюре з молодого горошку - фото 1
Рецепт пюре з молодого горошку

Сезон овочів у розпалі, і готувати їх можна, як заманеться – варити, тушити, запікати, готувати пюре і навіть їсти сирими. Про найкорисніші з них читайте далі на Радіо MAXIMUM.

Експерти наполегливо радять їсти якомога більше сезонних овочів. У цей період варто налягати броколі, цвітну капусту, кабачки та бобові. З них можна приготувати багато смачних і корисних страв, серед яких є і пюре. Кулінар Володимир Ярославський розсекретив в Instagram рецепт ідеального пюре з молодого гороху.

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Важливі поради

  • Горох краще вибирати дрібний, молодий та свіжий;
  • Після варіння дайте гороху охолонути, а потім перебийте у блендері;
  • Додайте до страви чебрець;
  • Обов'язково перетріть пюре через сито і не забудьте про вершкове масло;
  • Можна до страви додавати як воду, так і бульйон.

Як приготувати горохове пюре: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • зелений горох – 400 г;
  • свіжий шпинат – 60 г;
  • цибуля – 100 г;
  • вершкове масло – 50 г;
  • рослинна олія – 15 г;
  • сіль, перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Розморозьте горох, але краще брати свіжий та молодий.
  2. Поріжте дрібно цибулю, перекладіть у сотейник і обсмажте на олії до готовності.
  3. Додайте зелений горошок, налийте воду або овочевий бульйон, посоліть, поперчіть і варіть на повільному вогні близько 5-7 хвилин.
  4. Тоді додайте туди листя шпинату, доведіть до кипіння, можна додати чебрець, і одразу зніміть з вогню.
  5. Дайте охолонути, після чого перекладіть у блендер і збийте до однорідної маси.
  6. Перетріть готове пюре через сито, додайте трохи бульйону чи води.
  7. Підігрійте пюре і додайте вершкове масло, можна ще посолити на смак.

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