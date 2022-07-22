Як приготувати ідеальне пюре з молодого горошку: рецепт від зіркового кулінара

Сезон овочів у розпалі, і готувати їх можна, як заманеться – варити, тушити, запікати, готувати пюре і навіть їсти сирими. Про найкорисніші з них читайте далі на Радіо MAXIMUM.

Експерти наполегливо радять їсти якомога більше сезонних овочів. У цей період варто налягати броколі, цвітну капусту, кабачки та бобові. З них можна приготувати багато смачних і корисних страв, серед яких є і пюре. Кулінар Володимир Ярославський розсекретив в Instagram рецепт ідеального пюре з молодого гороху.

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Важливі поради

Горох краще вибирати дрібний, молодий та свіжий;

Після варіння дайте гороху охолонути, а потім перебийте у блендері;

Додайте до страви чебрець;

Обов'язково перетріть пюре через сито і не забудьте про вершкове масло;

Можна до страви додавати як воду, так і бульйон.

Як приготувати горохове пюре: покроковий рецепт

Інгредієнти:

зелений горох – 400 г;

свіжий шпинат – 60 г;

цибуля – 100 г;

вершкове масло – 50 г;

рослинна олія – 15 г;

сіль, перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Розморозьте горох, але краще брати свіжий та молодий. Поріжте дрібно цибулю, перекладіть у сотейник і обсмажте на олії до готовності. Додайте зелений горошок, налийте воду або овочевий бульйон, посоліть, поперчіть і варіть на повільному вогні близько 5-7 хвилин. Тоді додайте туди листя шпинату, доведіть до кипіння, можна додати чебрець, і одразу зніміть з вогню. Дайте охолонути, після чого перекладіть у блендер і збийте до однорідної маси. Перетріть готове пюре через сито, додайте трохи бульйону чи води. Підігрійте пюре і додайте вершкове масло, можна ще посолити на смак.

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