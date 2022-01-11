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Як правильно зварити смачну й міцну каву у турці: секрети від італійського шеф-кухаря

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Як зварити каву у турці - фото 1
Як зварити каву у турці / ceraflame

Багато хто не уявляє жодного ранку без улюбленої кави, яка заряджає енергією і настроєм на весь день. А приготування цього міцного напою – справжній ритуал. Тим часом професійний італійський кулінар розповів, як зробити каву ще смачнішою.

Так, італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився на своєму YouTube-каналі корисними порадами, як правильно зварити смачну каву в турці. Увесь секрет не лише у натуральних зернах.

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Кілька секретів, які зроблять вашу каву ще смачнішою

  • Зерна краще змолоти самостійно, для турки помел повинен бути мінімальним – "у пил".
  • Воду використовуйте лише дистильовану або з фільтру.
  • Ідеальні пропорції – на 150 мілілітрів води – 15 грамів (1 столова ложка) щойно перемолотої кави

Як зварити каву у турці

  1. Висипте каву у турку.
  2. Залийте холодною, можна кімнатної температури водою і відправте на слабкий вогонь, каву потрібно лише двічі помішати – на тридцятій секунді і на 1 хвилині.
  3. Почекайте, поки кава не почне закипати і відразу знімайте з вогню, розлийте у чашки і дайте постояти 2-4 хвилини. Після цього можна насолоджуватися смачною та ароматною кавою.

Бадьорого ранку!

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