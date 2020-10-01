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Як приготувати гарбузовий лате як у Starbucks

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Гарбузовий лате - фото 1
Гарбузовий лате / wilmax

Pumpkin spice latte – справжній осінній хіт в мережі американських кав'ярень Starbucks. Ми розповімо, як приготувати цей напій вдома.

Пропонуємо вам насолодитися цим ароматним напоєм і відкрити для себе нові гастрономічні горизонти. Повірте, гарбузовий лате – напій гідний уваги!

Нам знадобиться:

  • 1 склянка молока
  • 2 ст.л. гарбузового пюре
  • 1 ч.л. ванільного цукру
  • 1/8 ч.л. кориці
  • щіпка імбиру
  • щіпка мускатного горіха
  • 60 мл еспресо або дуже міцної звареної кави
  • збиті вершки для прикраси

Рецепт приготування:

  1. У каструльці змішуємо цукор, гарбузове пюре і молоко. На середньому вогні доводимо практично до кипіння, але не даємо закипіти.
  2. Додаємо спеції, знімаємо з вогню.
  3. У кухоль вливаємо еспресо, потім пряне гарбузове молоко. Прикрашаємо збитими вершками і корицею.
Як приготувати гарбузовий лате як у Starbucks - фото 428261

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Джерело: wilmax
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