Як правильно зберігати та сортувати продукти

Іспанські експерти розповіли, як правильно зберігати продукти, щоб вони не зіпсувались раніше, аніж вказано у терміні придатності. Це варто знати кожному.

Дієтологи з центру харчування Alimmenta поділились базовими правилами сортування та зберігання продуктів, про які повинен пам'ятати кожен.

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Перш за все, місце, де ви вирішили тримати їжу, повинне бути сховане від прямого потрапляння сонячних променів. Тому важливо зберігати у холодильнику або закритих полицях, зважаючи на вид продуктів.

Правильне зберігання продуктів

Найкраще сортувати всі продукти за групами або, приміром, за терміном зберігання. Тому смаколики, які придбали раніше за інші, варто виставляти на видному місці, а більш свіжі можна тримати далі. Якщо сортувати їжу за типами, то це може виглядати так: макарони, крупи, консервація, сухі сніданки, соуси, приправи та спеції, овочі і так далі.

Також кожен вид продуктів повинен мати спеціально відведене для себе місце, аби уникнути втрати часу на пошуки, а також зменшити шанси забути про них взагалі.

Правильне зберігання продуктів

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