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Як правильно зберігати та сортувати продукти

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Як сортувати продукти - фото 1
Як сортувати продукти

Іспанські експерти розповіли, як правильно зберігати продукти, щоб вони не зіпсувались раніше, аніж вказано у терміні придатності. Це варто знати кожному.

Дієтологи з центру харчування Alimmenta поділились базовими правилами сортування та зберігання продуктів, про які повинен пам'ятати кожен.

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Перш за все, місце, де ви вирішили тримати їжу, повинне бути сховане від прямого потрапляння сонячних променів. Тому важливо зберігати у холодильнику або закритих полицях, зважаючи на вид продуктів.

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Правильне зберігання продуктів

Найкраще сортувати всі продукти за групами або, приміром, за терміном зберігання. Тому смаколики, які придбали раніше за інші, варто виставляти на видному місці, а більш свіжі можна тримати далі. Якщо сортувати їжу за типами, то це може виглядати так: макарони, крупи, консервація, сухі сніданки, соуси, приправи та спеції, овочі і так далі.

Також кожен вид продуктів повинен мати спеціально відведене для себе місце, аби уникнути втрати часу на пошуки, а також зменшити шанси забути про них взагалі.

Правильне зберігання продуктів - фото 407878
Правильне зберігання продуктів

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Джерело: newsyou.info
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