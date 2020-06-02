Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці продукти потрібні всім після 40 років

  • 22
Дієта - фото 1
Дієта / marieclaire

Правильна дієта не тільки сповільнить процес старіння, а й додасть сил і енергії. Що рекомендують їсти спеціалісти?

Фахівці відзначають, що після 40 років метаболізм людини сповільнюється і є речовини, які організм самостійно не виробляє. Заповнити їх нестачу можна за допомогою певних продуктів, які містять велику кількість Омега-3.

І ще: Учені розповіли, як корисно замінити каву

Риба. Для того, щоб наситити організм людини достатньою кількістю Омега-3 жирних кислот, рибу треба їсти 2-3 рази на тиждень. Добова доза жирних кислот має становити не менше 170-200 грамів.

Лляна олія. У ній міститься клітковина, омега-3, лігнано. У лляному насінні міститься велика кількість вітамінів групи В, вітамін Е, йод, кальцій, цинк, залізо, каротин, магній, фосфор. Така олія відмінно захищає також від різних пухлин.

Морські водорості. Вони містять велику кількість білка і амінокислот, приблизно стільки ж, скільки в яловичині. Клітковина допомагає здоровому травленню і зберігає відчуття ситості надовго. Водорості багаті вітаміном А, К, В 12, а також Омега-3.

Страва - фото 407808
Страва

Читайте також: Як виглядає і смакує найдивовижніше морозиво у світі

Джерело: marieclaire
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 662
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 120
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2345486
Загрузка...
Новини