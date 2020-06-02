Ці продукти потрібні всім після 40 років

Правильна дієта не тільки сповільнить процес старіння, а й додасть сил і енергії. Що рекомендують їсти спеціалісти?

Фахівці відзначають, що після 40 років метаболізм людини сповільнюється і є речовини, які організм самостійно не виробляє. Заповнити їх нестачу можна за допомогою певних продуктів, які містять велику кількість Омега-3.

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Риба. Для того, щоб наситити організм людини достатньою кількістю Омега-3 жирних кислот, рибу треба їсти 2-3 рази на тиждень. Добова доза жирних кислот має становити не менше 170-200 грамів.

Лляна олія. У ній міститься клітковина, омега-3, лігнано. У лляному насінні міститься велика кількість вітамінів групи В, вітамін Е, йод, кальцій, цинк, залізо, каротин, магній, фосфор. Така олія відмінно захищає також від різних пухлин.

Морські водорості. Вони містять велику кількість білка і амінокислот, приблизно стільки ж, скільки в яловичині. Клітковина допомагає здоровому травленню і зберігає відчуття ситості надовго. Водорості багаті вітаміном А, К, В 12, а також Омега-3.

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