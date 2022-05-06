На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
-
- 261
Відомий український кухар Євген Клопотенко висміяв російську армію, створивши цікаву страву з красномовною назвою "Р*сня під Ізюмом", яка для соцмереж звучить "Ворог під Ізюмом". Ловіть рецепт!
Український кулінар Євген Клопотенко поділився з шанувальниками незвичайним рецептом м'яса з родзинками, на який його надихнули в соцмережах. Один з користувачів твіттеру зазначив, що фраза "р*сня під Ізюмом" звучить, як рецепт Клопотенка. Популярний кухар не пройшов повз таку ідею та вигадав справді вогняний рецепт.
І ще: Борщ. Секретний інгредієнт: дивіться фільм про унікальну Україну від Євгена Клопотенка
Ворог прийшов під Ізюм. Ворог під Ізюмом і залишиться, але вже в іншому агрегатному стані. ЗСУ смажать, як боги. Тому віримо у наших богів і готуємо нову страву перемоги. Символічну. То, знаєте, матеріалізація бажань на певному рівні. Отже, цього разу будемо палити самі розумієте що під ізюмом і продукувати для України чудову бойову енергію, – зазначив Клопотенко.
Рецепт страви Ворог під Ізюмом
Інгредієнти:
- Готовий фарш або цільне м'ясо – 300 г;
- Родзинки – 150 г;
- Цибуля – 1 маленька;
- Картопля відварена або запечена – на свій смак;
- Квашена капуста – 50 г ;
- Томатна паста – 10 г;
- Вершкове масло – 50 г;
- Олія – 10 г;
- Коньяк – 50 г;
- Солодка гірчиця – 15 г;
- Сіль;
- Перець.
Спосіб приготування:
- Родзинки залити коньяком на 15 хв;
- Цибулю нарізати напівкільця;
- Якщо м'ясо цілим шматком, то нарізати та посолити;
- На сковороді зробити мікс олії та вершкового масла (половину від згаданої кількості);
- 3-5 хвилин просмажити цибулю та м'ясо, додати коньяк, у якому маринувались родзинку, решту вершкового масла та підпалити;
- Після цього додати томатну пасту, квашену капусту, солодку гірчицю, до пів чайної ложки меленого перцю;
- Викласти на гарячу картоплю та посипати родзинками;
- Смачного!
Відеорецепт "Ворог під Ізюмом" від Клопотенка:
Доки робив для вас пропрацьовку рецепту, у твіттері написали, що на Харківщині в окупантів у прямому сенсі горить земля під ногами. От як, бляха, після такого не вірити в енергії та ЗСУ? Кайф. А ще мені сьогодні вже двічі знесли дописи на тему цього рецепта, тому доводиться трохи цензурити (йдеться про назву, оскільки слово р*сня у соцмережах вважається образливим, – ред). Але ви і так розумієте, про що йде мову, і це прекрасно. То є єдність української думки, – додав Клопотенко.
Читайте також: Клопотенко показав на відео, як з консервованого горошку приготувати смачну намазку
- 06 травня
-
20:54Представник Ізраїлю на Євробаченні 2022 заявив, що українці "повинні виграти все"
-
20:23Вивчай Україну: зіграйте в онлайн-гру від українського розробника
-
19:51На кіноринку Marché du Film у Каннах представлять 30 українських фільмів
-
19:21Усик та Ломаченко потрапили у ТОП 10 найкращих боксерів сучасності
-
18:54Faine Misto відбудеться у форматі триденного благодійного фестивалю
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:257 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:53Український фільм "Снайпер. Білий Ворон" вийшов у прокат у країнах Балтії
-
17:22На аукціоні продають особисту річ Кузьми Скрябіна, гроші перекажуть на ЗСУ
-
16:54Український заклад визнали одним з найкращих барів Європи
-
16:22Слава Україні: Естонія випустить спеціальні монети, кошти з яких передасть НБУ
-
15:51Скасували спрощений режим вивезення тварин – дивіться нові правила
-
15:20З Днем піхоти: у Генштабі показали ефектне відео з нашими бійцями
-
14:50Я хочу до Львова: слухайте спільну пісню співака OKS, Львівської ОВА та лейбла MONOTON
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:21SKOFKA – Не забудем і не пробачим: слухайте новий болючий трек
-
13:56Погода в Україні 7 травня: у яких областях пройдуть дощі
-
13:22Привітання з Днем матері 2022: найкращі вітання українською мовою
-
12:57М*скалі – це мєрзость: "Чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Донбасі
-
12:23Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп
-
11:596 ознак військових маніпуляцій у мережі, про які варто знати
-
11:24Забирайте: зірка "Жіночого кварталу" спародіювала дружину Шарія у новому відео
-
10:55Привітання з Днем ангела Юрія 2022: вірші, смс та проза на іменини
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
-
09:56ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
- 06 травня
-
20:23Вивчай Україну: зіграйте в онлайн-гру від українського розробника
-
17:22На аукціоні продають особисту річ Кузьми Скрябіна, гроші перекажуть на ЗСУ
-
14:21SKOFKA – Не забудем і не пробачим: слухайте новий болючий трек
-
12:23Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
- 05 травня
-
20:26Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з росією
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
11:56"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія
-
09:40Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова
-
08:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
- 04 травня
-
20:217-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ
-
18:20Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой
-
14:21Крик душі кожної матері: MamaRika випустила щемливу пісню "Сину"
-
10:22Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
- 03 травня
-
19:19Нульове розмитнення: які автомобілі завезли в Україну без сплати мита
-
17:49TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський
-
15:24Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України
-
12:52Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"
-
09:52УЄФА запровадили нові заборони для росії
-
08:53Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 02 травня
-
19:52ДСНС показали, як рятували кицю зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці
-
16:53Місця щасливих людей: зірки переспівали хіт Кузьми про міста України
-
13:55Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни
-
10:26Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп