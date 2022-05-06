"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом

Відомий український кухар Євген Клопотенко висміяв російську армію, створивши цікаву страву з красномовною назвою "Р*сня під Ізюмом", яка для соцмереж звучить "Ворог під Ізюмом". Ловіть рецепт!

Український кулінар Євген Клопотенко поділився з шанувальниками незвичайним рецептом м'яса з родзинками, на який його надихнули в соцмережах. Один з користувачів твіттеру зазначив, що фраза "р*сня під Ізюмом" звучить, як рецепт Клопотенка. Популярний кухар не пройшов повз таку ідею та вигадав справді вогняний рецепт.

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Ворог прийшов під Ізюм. Ворог під Ізюмом і залишиться, але вже в іншому агрегатному стані. ЗСУ смажать, як боги. Тому віримо у наших богів і готуємо нову страву перемоги. Символічну. То, знаєте, матеріалізація бажань на певному рівні. Отже, цього разу будемо палити самі розумієте що під ізюмом і продукувати для України чудову бойову енергію, – зазначив Клопотенко.

Рецепт страви Ворог під Ізюмом

Інгредієнти:

Готовий фарш або цільне м'ясо – 300 г;

Родзинки – 150 г;

Цибуля – 1 маленька;

Картопля відварена або запечена – на свій смак;

Квашена капуста – 50 г ;

Томатна паста – 10 г;

Вершкове масло – 50 г;

Олія – 10 г;

Коньяк – 50 г;

Солодка гірчиця – 15 г;

Сіль;

Перець.

Спосіб приготування:

Родзинки залити коньяком на 15 хв; Цибулю нарізати напівкільця; Якщо м'ясо цілим шматком, то нарізати та посолити; На сковороді зробити мікс олії та вершкового масла (половину від згаданої кількості); 3-5 хвилин просмажити цибулю та м'ясо, додати коньяк, у якому маринувались родзинку, решту вершкового масла та підпалити; Після цього додати томатну пасту, квашену капусту, солодку гірчицю, до пів чайної ложки меленого перцю; Викласти на гарячу картоплю та посипати родзинками; Смачного!

Відеорецепт "Ворог під Ізюмом" від Клопотенка:

Доки робив для вас пропрацьовку рецепту, у твіттері написали, що на Харківщині в окупантів у прямому сенсі горить земля під ногами. От як, бляха, після такого не вірити в енергії та ЗСУ? Кайф. А ще мені сьогодні вже двічі знесли дописи на тему цього рецепта, тому доводиться трохи цензурити (йдеться про назву, оскільки слово р*сня у соцмережах вважається образливим, – ред). Але ви і так розумієте, про що йде мову, і це прекрасно. То є єдність української думки, – додав Клопотенко.

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