Хумус з квасолі: як нашвидкуруч приготувати вдома смачну закуску

В умовах війни, здається, швидкі рецепти особливо популярні. Адже кожен зараз воює на своєму фронті й інколи немає змоги виділити час для приготування повноцінного обіду чи вечері.

Нутриціологиня Анна Копусь розповіла на своїй сторінці в Instagram, як нашвидкуруч приготувати вдома поживний хумус з квасолі. А як і з чим його їсти – годі й фантазію спинити. Такий хумус стане відмінним доповненням до салатів, начинкою до пиріжків, пирогів чи навіть вареників. Та й просто як намазка на хліб – теж смачний варіант.

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Як приготувати хумус з квасолі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

відварена квасоля – 300 грамів;

тахіні (кунжутна паста) – 50 грамів;

оливкова олія – 30 грамів;

сік лимона половини лимона;

паприка, зіра, чебрець, сіль – на ваш смак;

зубчик часнику;

вода – 50 – 100 мілілітрів.

Спосіб приготування:

Попередньо поставте квасолю замочуватися на ніч. Зранку промийте її та відваріть. Збийте у блендері усі інгредієнти, крім води. Додавайте воду потроху у самому кінці, аби довести масу до потрібної однорідної консистенції. При подачі можна побризкати ароматною олією і присипати паприкою.

Смачного!

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