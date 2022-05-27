Погода у червні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у червні, у перший місяць літа. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у червні 2022.

Вже відомий прогноз погоди на червень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що червень буде досить теплим. Кліматична характеристика червня буде у межах норми й цьогорічний перший місяць літа буде досить передбачуваним.

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Середня місячна температура повітря у червні становитиме 18-23° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів (15-19°). Ці показники вписуються в кліматичну норму цього місяця, проте все ж вищі на 1-1,5° за норму. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у червні був 32-38°, а абсолютний мінімум – 0-9°.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 49-108 мм, а в гірських районах 109-164 мм. Це в межах кліматичної норми, проте показники вищі, ніж попереднього місяця.

Також синоптики прогнозують, що погода у червні 2022 року може бути стабільною, адже температурні показники перейдуть за 15 градусів тепла, а це ознака того, що настало літо. Водночас у цей місяць будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах, що буде пов'язано з опадами.

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