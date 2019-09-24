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Як правильно їсти виноград: з кісточками чи без

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Як правильно їсти виноград - фото 1
Як правильно їсти виноград

Любителів винограду можна поділити між собою на тих, хто їсть його повністю, та тих, хто витягує кісточки. Хто ж робить правильно і як їсти один із найпопулярніших смаколиків літа – читайте далі.

Мало хто не любить їсти виноград, однак виноградні кісточки – не найприємніша річ, яка у ньому є. Чимало людей вважають, що їх шкідливо ковтати, однак це зовсім не так.

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Медики наголошують, що у виноградних кісточках чимало антиоксидантів, які допомагають знизити рівень запалення в організмі та здатні запобігати розвитку раку.

Також виноград повністю їсти радять людям, які мають високі ризики серцево-судинних захворювань. Річ у тому, що вони сприяють процесу очищення крові та зміцнюють судини. Не варто забувати і про речовини, що активізують кровообіг.

Чому корисно їсти виноград з кісточками - фото 357014
Чому корисно їсти виноград з кісточками

Фахівці вважають, що виноградні кісточки також запобігають проблемам з зором, покращують стан шкіри та допомагають лікувати різноманітні інфекції та гастрит.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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