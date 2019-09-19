Які продукти не варто мити перед приготуванням

Фрукти і овочі їсти немитими не можна, але є кілька продуктів, які перед приготуванням мити все ж не слід з тих чи інших причин.

Яйця. Цей продукт не треба мити, оскільки на птахофермах їх обробляють спеціальним розчином для дезінфекції, який при контакті з водою частково змивається, але і частково потрапляє в сам продукт.

Курка. Мити курку не варто з тієї ж причини, що і яйця. Курку варто термічно обробити відразу після заморозки. Якщо ви хочете приготувати суп або бульйон, слід додати овочі після того, як поміняєте кілька разів воду.

Макаронні вироби. При обробці макаронних виробів, з продукту змивається крохмаль. До того ж, соус, яким ви плануєте заправити страву – не вбереться в макарони.

Свіжі гриби. Гриби варто мити лише перед самим приготуванням, також слід пам'ятати, що після миття, їх треба просушити паперовим рушником. Замочувати гриби не можна ні в якому разі.

Печериці

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