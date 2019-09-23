Цей продукт робить схуднення на 80% ефективнішим

Завдяки включенню у свій раціон цього смачного продукту можна домогтися того, що процес схуднення буде відбуватися на 80% ефективніше.

Такі висновки зроблені за підсумками роботи вчених, а на чолі дослідження стояв доктор Майкл Земель.

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Щоб домогтися втрати зайвих кілограмів, необхідно віддавати перевагу свіжому і натурального йогурту, який не має в складі шкідливих добавок і цукру. Навіть трьох стандартних порцій продукту на день достатньо для того, щоб забезпечити організму необхідний запас кальцію, що попереджає організм про відсутність необхідності здійснювати накопичення жиру. Дослідження показало, що ті, хто використовують йогурт як перекус, з'їдають не більше 1200 ккал на день, худнуть швидше і ефективніше, ніж ті, хто їдять менше калорій, але відмовляються від перекусів.

Підсумки демонструють, що ті, хто зробив йогурт частиною своєї дієти, на 22% ефективніше втрачали вагу, і на 81% жир в області живота. Крім того, продукт допомагав людям краще зберігати м'язову масу.

Натуральний йогурт

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