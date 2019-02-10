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Як правильно їсти бургер і навіщо в ньому шпажка

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Будьте пильні, неправильно взялися – облажалися! - фото 1
Будьте пильні, неправильно взялися – облажалися! / MOViN 92.5

Як їсти бургер правильно, щоб він не розвалювався? Для того, щоб він не розпадався, важливо його як слід тримати.

Почнемо з головного: візьміться за низ булки обома великими пальцями і мізинцями, іншими пальцями тримайтеся за верх. Зверніть увагу, що мізинці знаходяться внизу. Така "хватка" запобіжить випаданню всіх складових бургера і допоможе зберегти його в цілісності.

І ще: Як правильно та смачно приготувати м'ясо

Як правильно їсти бургер і навіщо в ньому шпажка - фото 306746

Багато шанувальників фастфуду тримають великі пальці внизу булки, а всі інші зверху. Звичайно, все з нього вивалюється і доводиться підбирати на підносі шматки капусти, помідорів або цибулі. Вся "сіль" проблеми в тому, що люди не вміють тримати бургер. Будьте пильні, неправильно взялися – облажалися!

Неправильна хватка для бургера - фото 306745
Неправильна хватка для бургера

Тепер щодо шпажки. Зазвичай бургери подають на підносі зі шпажкою або прапорцем, з порцією картоплі-фрі, салатом і одним-двома соусами. Шпажка у бургері для того, щоб ви знали ступінь прожарювання котлети: медіум, дан чи велл дан. Це ви зрозумієте за рівнем проникнення шпажки у м'ясо.

Бургер зі шпажкою - фото 306747
Бургер зі шпажкою

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Джерело: quora
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