Як правильно вживати шоколад і какао: відповідь медиків

Мало хто не відчуває бажання з'їсти чогось солоденького, однак часто це призводить до проблем зі здоров'ям. Медики потішили ласунів простими правилами вживання какао та шоколаду, про які має знати кожен.

У Міністерстві охорони здоров'я постійно підіймають важливі та актуальні для українців теми, а нещодавно розповіли, як правильно споживати какао і шоколад. Варто розуміти, що чимало людей можуть щодня з'їдати таку кількість смаколиків, що потім почуваються не надто добре. Медики наголошують, що оптимальної дози на день для шоколаду немає, але є ключове правило.

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Більше какао, менше всього іншого, – наголошують у МОЗ, додаючи, що доза какао у 5 -7 грамів вважається достатньою, на думку фахівців. Тобто варто надавати перевагу саме чорному гіркому шоколаду.

Як правильно їсти шоколад:

Поєднуйте какао та ягоди. Це дозволить врівноважити гіркоту та додасть корисних елементів, які дуже важливі для здоров'я серця. До слова, схожий ефект має кардинально інша страва – печена картопля з жирною рибою.

Поєднуйте горіхи, банани, фініки та какао. Це справжнє комбо клітковини та природного цукру.

Готуйте "сухофрукти в шоколаді". Це найкращий варіант цукерок, а також десертів, якщо додати до них сметану або жирний йогурт, а також мед, чорнослив або вишні.

Додавайте чорний шоколад чи какао і банани до вівсянки. Такий сніданок точно втамує голод та покращить настрій.

Готуйте пастилу з ягід, фруктів та какао.

"Для святкових оказій обирайте не торти із жирним кремом на основі маргаринів та емульгаторів, а не дуже солодке домашнє брауні. Знову ж таки, його можна робити з бананом, ягодами і горіхами, аби збільшити вміст клітковини і мінералів в десерті, і зменшити частку цукру", – наголошують фахівці.

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