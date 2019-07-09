Для молодості і здоров'я: чому важливо їсти абрикоси:

Сезон абрикосів вже стартував, тому медики рекомендують не нехтувати цим сезонним фруктом та впевнено додати його до звичайного раціону. Про корисні властивості абрикосів читайте далі.

Абрикоси є не лише смачним фруктом, а й корисним та навіть важливим для здоров'я. Річ у тому, що цей смаколик багатий на вітаміни і мінерали, які здатні покращувати самопочуття та уповільнювати процес старіння.

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Абрикоси містять чимало вітаміну C, який позитивно впливає на стан шкіри, а вітамін A допомагає позбутись зморщок, пігментних плям, а також почервоніння. Окрім цього, фрукт багатий на лютеїн та зеаксантин, які бережуть організм від негативного впливу ультрафіолету.

Якщо вам досі бракує причин їсти абрикоси, то не варто забувати про те, що він зменшує ризики атеросклерозу, інсультів, серцево-судинних захворювань та анемії.

Цей літній фрукт також допомагає виробляти більше колагену, допомагаючи покращити еластичність артерій, а також дозволяє підтримувати форму.

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