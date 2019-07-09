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Для молодості і здоров'я: чому важливо їсти абрикоси:

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Чому потрібно їсти абрикоси - фото 1
Чому потрібно їсти абрикоси

Сезон абрикосів вже стартував, тому медики рекомендують не нехтувати цим сезонним фруктом та впевнено додати його до звичайного раціону. Про корисні властивості абрикосів читайте далі.

Абрикоси є не лише смачним фруктом, а й корисним та навіть важливим для здоров'я. Річ у тому, що цей смаколик багатий на вітаміни і мінерали, які здатні покращувати самопочуття та уповільнювати процес старіння.

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Абрикоси містять чимало вітаміну C, який позитивно впливає на стан шкіри, а вітамін A допомагає позбутись зморщок, пігментних плям, а також почервоніння. Окрім цього, фрукт багатий на лютеїн та зеаксантин, які бережуть організм від негативного впливу ультрафіолету.

Чому потрібно їсти абрикоси - фото 339559

Якщо вам досі бракує причин їсти абрикоси, то не варто забувати про те, що він зменшує ризики атеросклерозу, інсультів, серцево-судинних захворювань та анемії.

Цей літній фрукт також допомагає виробляти більше колагену, допомагаючи покращити еластичність артерій, а також дозволяє підтримувати форму.

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Джерело: newsyou
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