Як правильно вживати оливкову олію

Оливкова олія стає все популярнішою для приготування різноманітних страв, адже має чимало корисних властивостей. Але навіть вона має свої правила використання і підходить не всім.

Оливкову олію вважають чудовим замінником соняшниковою, адже її часто рекомендують вживати навіть на дієтах. Варто пам'ятати, що, як і будь-який інших продукт, ця олія корисна не для всіх. Як правильно вживати та готувати на оливковій олії - читайте далі.

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Кому не варто вживати оливкову олію? Тим, у кого запалення жовчного міхура, краще уникати страв з цією олією, оскільки вона має потужний жовчогінний ефект та може значно погіршити самопочуття.

Як правильно готувати на оливковій олії? Ця олія, як і будь-яка, під час нагрівання не просто позбувається корисних властивостей, а й отримує шкідливі. Тому краще готувати з нею страви, які не потребують термічної обробки.

Скільки оливкової олії можна вживати щодня? Попри популярність під час дієт, оливкова олія є доволі калорійною. Всього на 100 г припадає близько 900 калорій, а одна столова ложка містить майже 150. Тому за день не варто вживати понад 2 столових ложок.

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