Чому не варто захоплюватися фруктовими соками

Великий стакан натурального фруктового соку на день збільшує ризик передчасної смерті, з'ясували американські вчені.

Фруктовий сік може завдати не меншої шкоди здоров'ю, ніж солодка газована вода. Дослідження даних понад 13 000 дорослих людей показало, що регулярне споживання 340 мілілітрів натурального соку щодня може збільшити ризик передчасної смерті майже на чверть.

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Як правило, люди, які брали участь в дослідженні, отримували 8,4% калорій щодня з підсолоджених напоїв і 4% зі 100% натурального фруктового соку. В середньому за шість років, які тривало дослідження, було зареєстровано 1000 смертей.

Експерти відзначають, що люди часто вважають фруктовий сік і смузі здоровою альтернативою солодким напоям. При цьому забувають, що у фруктах теж є цукор, а споживати їх у вигляді соку набагато швидше і простіше, ніж часточками. Велика кількість фруктози може стимулювати інсулінорезистентність і сприяти відкладенню жиру навколо талії. Зрештою це може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань і діабету. На думку фахівців, людям не слід забувати про те, що в натуральних соках міститься цукор, велика кількість якого може завдати шкоди здоров'ю.

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