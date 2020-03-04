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Коронавірус 8 березня

Уханський потиск: у Китаї придумали оригінальну заміну вітанню

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Користувачі мережі показали круту альтернативу рукостисканню - фото 1
Користувачі мережі показали круту альтернативу рукостисканню

У Китаї, де наприкінці грудня 2019 року вибухнула епідемія коронавірусу, придумали заміну традиційним рукостисканням, щоб не поширювати інфекцію. Винахідливі жителі Піднебесної пропонують вітати один одного постукуванням ногами та ліктями.

Усе почалося з того, що користувачка твіттера @V_actually опублікувала відео, на якому група чоловіків вітається дотиком стоп. Нове вітання вона назвала The Wuhan Shake ("Уханьский потиск").

"Я в захваті, як люди можуть адаптуватися та зберігати почуття гумору в стресових ситуаціях", – написала вона під відео.

До теми: Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це

Ролик переглянули вже понад 69 тисяч разів. У відповідь на нього користувачі соцмережі почали викладати і свої варіанти безпечних привітань.

"Постукування ліктями – нові обійми!"

"У нас тут пройшов захід #SiriuslyFun Solutions Center Event. І постукування ліктями – це новий спосіб вітання "кулак в кулак". З ініціативи самого Мудіти. #SiriusKickoff20"

"Вчіться: постукування стопами!"

"#WuhanShake – це спосіб привітання без торкання рук, який ми всі повинні почати використовувати прямо зараз. У відеоролику Aidan і Oonagh In the Morning показано, як це робити #AOshow"

Раніше французька влада закликала мешканців менше цілуватися в обидві щоки при зустрічі, щоб не поширювати вірус.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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