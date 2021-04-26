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Як правильно вибрати яйця до Великодня: 5 золотих правил

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Писанки / pinterest

Яйця на Великдень – одна з головних страв на святковому столі. Напередодні світлого Великодня розповідаємо, як правильно вибирати свіжі яйця.

Вибір яєць на Великдень не відрізняється від вибору в інші дні. Обов'язково перевіряйте цілісність шкаралупи, чистоту яйця, терміни придатності. Не варто купувати яйця в місцях, де явно не дотримуються вимог санітарії, а також температурно-вологісного режиму зберігання. Колір шкаралупи курячого яйця ніяк не впливає на якість, пише sib.fm.

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На що слід звертати увагу при виборі яєць:

  1. Маркування. Якщо написано Д – це дієтичне яйце, воно найсвіжіше, йому не більше семи днів. Якщо вказано С – це столове яйце, йому до 25 днів.
  2. Категорія. Критерій, завдяки якому яйцям присуджують ту та чи іншу категорію, – це маса. Найбільші яйця, масою 75 грамів і більше, належать вищій категорії і маркуються буквою "В". Трохи поступаються їм добірні яйця "О". Маса яєць цієї категорії коливається в межах 65-75 грамів. Наступні категорії столових яєць маркуються цифрами: яйця масою 55-65 г "С1", масою 45-55 г "С2".
  3. Термін вживання (чим свіжіше, тим краще). Місце зберігання яєць (чисте і без неприємних запахів) і термін зберігання. Дієтичні яйця при температурі від 0 до 20 градусів зберігаються не більше 7 діб, столові від 8 до 25 діб, а миті не більше 12 діб.
  4. Вага. Вибираючи яйця в магазині, пам'ятайте, що свіжі яйця важчі. А от якщо яйце підозріло легке, та ще при струшуванні в ньому щось бовтається, брати його точно не варто.
  5. Зовнішній вигляд. Шкаралупа має бути міцною, без тріщин і відколів. Вибирайте тільки ті, де немає мікротріщин. Сальмонела не живе у яйці спочатку, вона потрапляє туди зі шкаралупи. Чим більше на яйці тріщин, тим вища ймовірність, що воно заражене небезпечним паразитом.
Як правильно вибрати яйця до Великодня: 5 золотих правил - фото 457032

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