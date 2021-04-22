Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото

Для тих, хто піклується про свою фігуру, пропонуємо найкращі рецепти дієтичної великодньої випічки. Рецепти таких дієтичних пасок здатні переконати будь-кого, хто вважає, що здорове харчування без цукру – це прісно і несмачно!

Святкування світлого Великодня, з його смаколиками і багатством столів, не завжди проходить безслідно, особливо для людей, які мають хронічні захворювання. Тому до цього недільного дня можна приготувати дієтичні паски. Навіть тим, хто звик до традиційної випічки, ці рецепти обов'язково сподобаються, пише Радіо MAXIMUM.

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Дієтична паска з перепелиними яйцями на кефірі

Що знадобиться:

200 г меду

9 шт. перепелиних яєць

трохи соди погасити оцтом

родзинки, курага, горіхи

мука скільки знадобиться

Як приготувати паску на кефірі:

У кефір розбити яйця і розмішати, додати соду, гашену оцтом, мед. Додавати борошно в невеликих кількостях до того часу, поки не вийде тісто як для оладок. Сухофрукти промити і подрібнити у блендері з горіхами, додаємо в тісто і ретельно вимішуємо. Викладаємо отриману масу в змащену форму і ставимо в розігріту до 200 ° C духовку. Час для випікання 40-45 хвилин. Для прикраси використовуйте глазур.

Рецепт смачної паски

Дієтична заварна паска на Великдень 2021

Що знадобиться:

½ склянки молока (1%)

1,5 ч.л. сухих дріжджів

5 яєць

3 ст. ложки меду

2-3 склянки борошна

родзинки

курага

Як приготувати заварну паску:

Закип'ятіть молоко і додайте в нього 1/3 склянки борошна, знову прокип'ятіть. Отримане тісто розітріть до тих пір поки не зникнуть грудочки. У теплому молоці розведіть дріжджі і додайте в заварне тісто. Ретельно все перемішайте і дайте настоятися півгодини. Перетріть жовтки з медом, а білки збийте в піну. Влийте все в опару і перемішайте. Залиште тісто на 2 години в теплому місці. Після додайте в тісто розтоплене масло, подрібнену курагу та родзинки. Ретельно перемішайте тісто і розподіліть по формах для запікання. Випікайте при температурі 180-200 ° С.

Заварна паска

Дієтична паска з ряжанкою без випікання

Що знадобиться:

два літри ряжанки і два літри молока

шість штук яєць

півтори склянки меду

півтори склянки сметани

100 г масла вершкового

Як приготувати заварну паску на ряжанці:

Виливаємо в каструльку молоко, потім ряжанку, додаємо сметану і все перемішуємо. Жовтки шести яєць розтерти з медом і додати до підготовленої суміші, довести її до кипіння на плиті. Після того як відійде сироватка, зняти з вогню і остудити. Віджати отриману масу через марлю і змішати з маслом. Поставити в холодне місце для застигання.

Паска 2021

Дієтична паска з курагою і горіхами на Великдень

Що знадобиться:

0,5 кг нежирного сиру

4-5 ст. ложок фруктози

150 г кураги

150 г горіхів

Як приготувати заварну паску з горіхами:

Розведіть 2 столові ложки фруктози в 150-200 г води. Додайте курагу і проваріть її на невеликому вогні протягом 5 хвилин. Після того, як курага охолоне перемішайте її з горіхами і перемеліть в блендері. Перетріть сир через сито і змішайте з половиною суміші з кураги і горіхів, і фруктозою. Форму застеліть харчовою плівкою і викладіть туди сир. Зробіть поглиблення і в середину покладіть курагу і горіхи, зверху накрийте сирною масою. Поставте в холодильник на 12 годин. перед подачею видаліть плівку і прикрасьте курагою.

Дієтична паска буз цукру

Низькокалорійна паска з сиром

Що знадобиться:

500 г сиру

4 яйця

2 ст.л.кукурузного крохмалю

150 г цілозернового борошна

10 г розпушувача

150 мл молока

ванілін

сухофрукти і цукати

підсолоджувач (кокосовий цукор)

Як приготувати паску з сиром без цукру:

Змішайте всі інгредієнти, крім білків. Білки збийте окремо і додайте до одержаної маси. Перелийте тісто в форму для паски і випікайте в розігрітій духовці близько години. Готовність перевірте зубочисткою. Остудіть, дістаньте з форми і прикрасьте глазур'ю.

Рецепт дієтичної паски 2021

Рецепт паски без дріжджів

Що знадобиться:

150 г вершкового масла

3 яйця

200 г меду

60 мл кефіру

1,5 ч. л. розпушувача

100 г кураги

50-100 г родзинок

2 ст. л. крохмалю

230 г борошна

дрібка солі

ванілін

цедра 1 лимона

Як приготувати паску без дріжджів:

Збити яйця, ванілін, сіль і мед протягом 5-7 хвилин Додати м'яке масло, кефір, збити Просіяти в тісто 200 грамів борошна, крохмаль, розпушувач, збити Розпарені родзинки і курагу (порізати) змішати з рештою борошна У тісто вмішати сухофрукти і цедру лимона Викласти тісто у форму. Поставити паску в духовку при 180 градусах приблизно на 40 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою, вона має виходити сухою Готову паску трохи остудити, дістати з форми і прикрасити за бажанням. Паска, приготована без дріжджів, виходить дуже смачною. Потіште своїх рідних і друзів ароматною випічкою!

Смачна паска без дріжджів

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