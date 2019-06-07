Як правильно варити яйця: не поспішайте з висновками

Щоб яйця добре чистилися, їх потрібно остудити / Top Shop

Здається, що відварені яйця – найпростіша у світі страва. Але на практиці нерідко виникають складнощі.

Вимийте яйця. Вимийте яйця під краном, щоб прибрати залишки забруднень. Для кращого очищення використовуйте щіточку і миючий засіб.

Доведіть воду до кипіння. Налийте воду в каструлю і поставте на плиту. Увімкніть вогонь на максимум і дочекайтеся, коли вода закипить. Якщо опустити яйця в холодну воду, вони будуть погано чиститься: нагріваючись разом з водою, яєчний білок готується повільно і міцно прилипає до шкарлупи.

Опустіть яйця в воду. Акуратно занурте яйця в воду. Якщо кинути їх, шкаралупа трісне і білок просочиться в воду.

Варіть до потрібного ступеня готовності. Щоб отримати ідеальні яйця, зварені круто, з еластичним білком і ніжним жовтком, зменшіть вогонь через 30 секунд після початку варіння і продовжуйте варити ще 10 хвилин. Через цей час жовтки починають сохнути, між жовтком і білком утворюється синьо-зелений обідок.

Охолодіть. Щоб яйця добре чистилися, їх потрібно остудити. Потримайте варені яйця в холодній воді протягом 15 хвилин. Після цього шкаралупа відійде від яєць практично єдиним пластом.

Варимо яйця правильно

Читайте також: ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете