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ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете

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ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете - фото 1

Ці прості поради полегшать ваше життя! Ви здивуєтеся, як легко почистити яйця або ж приготувати їх у мікрохвильовці. Дивіться прикольні лайфхаки у нашому відео.

Ми підготували для вас добірку 5 найкращих лайфхаків із яйцями, які ви точно використаєте у своєму повсякденному житті. Збережіть собі відео та користуйтеся порадами на здоров'я ;)

Це цікаво: 5 причин, чому броколі обов'язково їсти

Дізнайтеся, як легко почистити яйце, як відділити жовток від білка, як красиво порізати яйця та як приготувати омлет у мікрохвильовці!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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