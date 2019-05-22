ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете

Ці прості поради полегшать ваше життя! Ви здивуєтеся, як легко почистити яйця або ж приготувати їх у мікрохвильовці. Дивіться прикольні лайфхаки у нашому відео.

Ми підготували для вас добірку 5 найкращих лайфхаків із яйцями, які ви точно використаєте у своєму повсякденному житті. Збережіть собі відео та користуйтеся порадами на здоров'я ;)

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Дізнайтеся, як легко почистити яйце, як відділити жовток від білка, як красиво порізати яйця та як приготувати омлет у мікрохвильовці!

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