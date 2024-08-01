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Правила життя Стіва Джобса, які змінять ваше життя на краще раз і назавжди

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Стів Джобс знав, що важливе у нашому житті, а що – ні - фото 1
Стів Джобс знав, що важливе у нашому житті, а що – ні / AP

Стів Джобс, один із найвпливовіших людей нашого часу, залишив після себе не тільки інноваційні продукти, а й мудрість, яка надихає багатьох. Його вислови стали джерелом мотивації для тих, хто прагне досягти своїх цілей, залишаючись вірним собі.

Телеграм-канал "Почни Щось!" підібрав правила життя Стіва Джобса. Зверніть на них увагу, щоб змінити своє життя й отримувати від нього максимум!

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Цінуйте час

Джобс наголошував на важливості використання часу. Він казав, що ми маємо обмежений ресурс і не повинні витрачати його на спроби прожити чуже життя. Він закликав слідувати власним інстинктам і не дозволяти чужим думкам приглушувати власний внутрішній голос. Для нього важливо було створювати майбутнє, а не зупинятися на минулому.

Робіть те, що любите

Стів Джобс вважав, що секрет успіху полягає у роботі над тим, що ви любите. Він підкреслював, що робота займає значну частину нашого життя, і єдиний спосіб бути задоволеним – це займатися тим, що приносить радість і задоволення. Для нього важливим було відчувати, що кожен день він робить щось значуще.

Зосереджуйтеся на головному

Кожного ранку Стів Джобс ставив собі питання: "Якби сьогодні був останній день мого життя, чи я б займався тим, що запланував?" Це допомагало йому зосередитися на найважливіших завданнях і не витрачати час на другорядні справи.

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Важливо вміти зосереджуватись на головному / Фото benzoix

Гроші – не головне

Хоча Джобс досяг великого фінансового успіху, він ніколи не ставив гроші на перше місце. Він згадував часи, коли спав на підлозі у друзів і ходив по їжу до благодійного храму. Попри фінансовий успіх, для нього важливішим було почуття самореалізації та задоволення від своєї роботи.

Помилки – це частина шляху до успіху

Стів Джобс не боявся помилок. Він вважав, що важливо не уникати помилок, а вчитися на них і продовжувати рухатися вперед. Для нього важливими були чесність із собою та іншими, своєчасність і наполегливість у досягненні цілей, навіть коли обставини складалися не на користь.

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Життєві правила Стіва Джобса – це не просто поради, а глибока філософія життя. Вони надихають на сміливість, самостійність і наполегливість, допомагаючи знайти свій власний шлях і жити повним життям.

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