На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як правильно розпоряджатися грошима: 6 порад від підприємців і фінансистів
-
- 310
Забезпечені люди вміють не тільки заробляти гроші, але і розумно ними розпоряджатися. Радіо Максимум розповідає корисні поради у новому матеріалі.
Для того, щоб бути багатим потрібно не лише достатньо заробляти. Варто також знати фінансову грамотність, яка приведе до кращого результату.
Цікаво: Деякі функції Apple Intelligence можуть бути платними: експерт озвучив вартість підписки
Ось шість порад про те, як вести особисті фінанси і збільшити дохід:
1. Розробіть стратегію і відкладайте гроші
Щоб вести особисті фінанси, потрібна стратегія – план дій, завдяки якому ви зможете зберегти і примножити гроші.
Аудитор і експерт з фінансового планування Томас Корлі кілька років вивчав звички американських мільйонерів і прийшов до висновку, що забезпечені американці звикли відкладати 10-20% доходу.
2. Створіть резервний фонд
У забезпечених людей є резервний фонд на випадок форс-мажору, щоб покрити поточні витрати на 6-9 місяців. Про це говорить фінансовий консультант Майкл Кей. Необов'язково відкладати все відразу. Кей радить це робити з кожної зарплати.
Дарина Лещенко – засновниця української IT-компанії SupportYourApp кілька років відкладала гроші, які потім витратила на навчання в престижній бізнес-школі, де отримала знання і корисні контакти.
3. Дізнайтеся вашу "швидкість спалювання"
Швидкість спалювання (burn rate) – це час, протягом якого витрачаються резерви – гроші, відкладені на чорний день. Наприклад, якщо ваш бізнес коштує $50 000 на місяць і у вас є $ 500 000 в банку – ваша швидкість спалювання складе 10 місяців.
Теоретично ваш бізнес може прожити 10 місяців, не приносячи доходу. Чим вище швидкість спалювання, тим ви фінансово стабільніші. Підприємець Роб Мур каже, що швидкість спалювання у Білла Гейтса складає 12 місяців. Тобто Гейтс зможе вести звичний спосіб життя цілий рік, якщо раптом у Microsoft настануть важкі часи.
4. Розберіться, куди йдуть ваші гроші
Експерти рекомендують фіксувати витрати, розуміти, на що йдуть гроші і намагатися зменшити видаткову частину. Зекономлені кошти і є ваш ресурс, який допоможе розбагатіти.
5. Інвестуйте з розумом
Засновник інвесткомпанії Fison, автор книги "Тут клює" Дмитро Томчук каже, що підприємці мріють про те, щоб вкласти $1000 і відразу ж заробити на Bentley. На жаль, так не буває. Інвестування – це трудомісткий і тривалий процес. Уоррен Баффет, наприклад, укладає тільки три угоди в рік. Весь інший час він вивчає інформацію, розробляє стратегії та планує.
6. Уникайте боргів і понтів
Дуже часто успішні підприємці обходяться без модних гаджетів і їздять на старих автомобілях. Водночас люди, чий фінансовий стан є далеко не найкращим, беруть кредити на нові смартфони і машини класу люкс.
На думку мільярдера Марка Кьюбана, кредити на здійснення бажань – найгірше, що можуть зробити люди зі своїми особистими фінансами.
І ще: Apple готує найменшу версію Mac mini з новим чипом M4
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify