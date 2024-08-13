Як правильно розпоряджатися грошима: 6 порад від підприємців і фінансистів

Забезпечені люди вміють не тільки заробляти гроші, але і розумно ними розпоряджатися. Радіо Максимум розповідає корисні поради у новому матеріалі.

Для того, щоб бути багатим потрібно не лише достатньо заробляти. Варто також знати фінансову грамотність, яка приведе до кращого результату.

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Ось шість порад про те, як вести особисті фінанси і збільшити дохід:

1. Розробіть стратегію і відкладайте гроші

Щоб вести особисті фінанси, потрібна стратегія – план дій, завдяки якому ви зможете зберегти і примножити гроші.

Аудитор і експерт з фінансового планування Томас Корлі кілька років вивчав звички американських мільйонерів і прийшов до висновку, що забезпечені американці звикли відкладати 10-20% доходу.

2. Створіть резервний фонд

У забезпечених людей є резервний фонд на випадок форс-мажору, щоб покрити поточні витрати на 6-9 місяців. Про це говорить фінансовий консультант Майкл Кей. Необов'язково відкладати все відразу. Кей радить це робити з кожної зарплати.

Дарина Лещенко – засновниця української IT-компанії SupportYourApp кілька років відкладала гроші, які потім витратила на навчання в престижній бізнес-школі, де отримала знання і корисні контакти.

3. Дізнайтеся вашу "швидкість спалювання"

Швидкість спалювання (burn rate) – це час, протягом якого витрачаються резерви – гроші, відкладені на чорний день. Наприклад, якщо ваш бізнес коштує $50 000 на місяць і у вас є $ 500 000 в банку – ваша швидкість спалювання складе 10 місяців.

Теоретично ваш бізнес може прожити 10 місяців, не приносячи доходу. Чим вище швидкість спалювання, тим ви фінансово стабільніші. Підприємець Роб Мур каже, що швидкість спалювання у Білла Гейтса складає 12 місяців. Тобто Гейтс зможе вести звичний спосіб життя цілий рік, якщо раптом у Microsoft настануть важкі часи.

4. Розберіться, куди йдуть ваші гроші

Експерти рекомендують фіксувати витрати, розуміти, на що йдуть гроші і намагатися зменшити видаткову частину. Зекономлені кошти і є ваш ресурс, який допоможе розбагатіти.

5. Інвестуйте з розумом

Засновник інвесткомпанії Fison, автор книги "Тут клює" Дмитро Томчук каже, що підприємці мріють про те, щоб вкласти $1000 і відразу ж заробити на Bentley. На жаль, так не буває. Інвестування – це трудомісткий і тривалий процес. Уоррен Баффет, наприклад, укладає тільки три угоди в рік. Весь інший час він вивчає інформацію, розробляє стратегії та планує.

6. Уникайте боргів і понтів

Дуже часто успішні підприємці обходяться без модних гаджетів і їздять на старих автомобілях. Водночас люди, чий фінансовий стан є далеко не найкращим, беруть кредити на нові смартфони і машини класу люкс.

На думку мільярдера Марка Кьюбана, кредити на здійснення бажань – найгірше, що можуть зробити люди зі своїми особистими фінансами.

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