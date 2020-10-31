Як правильно релакснути під час робочого дня

У процесі робочого дня нам просто необхідно іноді відволікатися, щоб розум відпочив і налаштувався на нову хвилю. Щоб ці перепочинки приносили максимум користі, ми розповімо, як слід діяти.

Втікай

Виходь офісу. Це ще легше зробити, ніж сказати – просто прогуляйся, пройдися пішки навколо будівлі без будь-якої мети. Для відновлення працездатності іноді просто треба хоча б на кілька хвилин вирватися з гнітючої обстановки.

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Не обговорюй роботу

Під час твого законного відпочинку не треба обговорювати робочі справи з колегами. Переводь тему, не відповідай на телефонні дзвінки. В іншому випадку перерва стане просто частиною нескінченного робочого дня.

Рухайся

Більшість людей під час перерви залишаються на своїх місцях. Причому, сидять вони в тих же самих позах, що і всі інші робочі години. Запам'ятай, рух – це твій відпочинок. Встань, потягнися, зроби декілька простих вправ.

Слухай

Закрий очі і слухай. Якщо навколо занадто шумно, просто сконцентруйся на одному зі звуків. Чудовий помічник плеєр. До речі, існує думка, що Моцарт і Ерік Клептон заспокоюють краще, ніж Sepultura і Cannibal Corpse. Але це вже на твій розсуд.

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