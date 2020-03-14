Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти

Щоб не підхопити коронавірус під час повернення додому, експерти дали кілька важливих порад авіапасажирам. Візьміть їх на озброєння, аби не переживати за своє здоров'я!

Звична процедура проходження передпольотного огляду крім зрозумілих незручностей, пов'язаних з "роздяганням", таїть у собі й інші неприємні моменти. За даними дослідників з Ноттінгемського університету і Фінської національного інституту охорони здоров'я і соціального забезпечення, пластикові лотки, які використовуються для складання особистих речей перед скануванням, містять величезну кількість мікробів.

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На тлі поширення коронавірусу адміністрація транспортної безпеки США (TSA) вже оголосила про те, що в аеропорту на контрольно-пропускних пунктах дозволено не користуватися лотками. Замість цього пасажири можуть залишати всі особисті речі, в тому числі телефони, ключі та гаманці, всередині своїх сумок, поміщених на стрічку сканера.

Представники TSA нагадують, що кожен контейнер для речей використовують сотні пасажирів. Тому ризик підчепити чужі мікроби саме у зоні огляду дуже високий. Але ж є ще багато місць в аеропорту з аналогічним рівнем забруднення, і через них також проходять сотні, а то й тисячі найрізноманітніших людей. Наприклад, каси у магазинах, перила сходів, стільниці на контрольно-пропускних пунктах і інші.

Бажано також не спиратися на стійки реєстрації

Щоб максимально убезпечити себе, експерти рекомендують туристам мити руки до і після проходження кожного кордону безпеки, а також завжди брати з собою дезинфікуючі серветки і санітайзери. Ці засоби, до речі, дозволено провозити у ручній поклажі. Всі перераховані корисні дрібниці стануть у пригоді не тільки в аеропорту, але і в салоні літака, де ними рекомендується обробляти всі поверхні, які вас оточують.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, заявив, що з 17 березня в Україні повністю закриють авіасполучення. Це означає, що ані до України, ані з України вилетіти буде неможливо. Пізніше президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що в українців є 3 доби (до 00:00 17 березня), аби повернутися додому за допомогою літака. Опісля дістатися до України можна буде лише на автобусах, поїздах, а також автомобілях.

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