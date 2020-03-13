Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, заявив, що з 17 березня в Україні повністю закриють авіасполучення. Це означає, що ані до України, ані з України вилетіти буде неможливо.

Відповідну заяву Дмитро Разумков зробив під час ефіру одного з українських телеканалів.

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"Я думаю, що на початку наступного тижня буде обмежена робота пунктів пропуску на повітряних воротах нашої держави", – зазначив спікер.

Також він наголосив на тому, що РНБО уже напрацювала перелік превентивних заходів, які реалізують найближчим часом. Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з 15 березня до України не зможуть потрапити іноземні громадяни. Українці, які зараз перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися. Водночас, громадяни України, які прибуватимуть з тих країн, в яких вирує коронавірус, проходитимуть процедуру обсервації.

Зокрема, Дмитро Разумков зазначив, що з 17 березня о 00:00 пасажирське авіасполучення буде повністю обмеженим.

"Пасажирського сполучення – повністю авіа. Якщо ми говоримо для суходолу та морського, в першу чергу, суходолу, то наші громадяни будуть мати можливість повертатися на територію нашої держави", – підкреслив спікер.

Стосовно громадян, які не встигнуть до 17 березня повернутися до України, то спікер Верховної Ради впевнений, що авіасполучення – не єдиний варіант добирання. Також він наголосив на тому, що виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть.

"Автотранспорт – це спосіб повернення до території нашої держави", – додав Разумков.

Під кінець розмови Дмитро Разумков підкреслив, що "насправді, ми закриваємо не пасажирське авіасполучення, ми закриваємо пункти пропуску".

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