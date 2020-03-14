Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус

Вірусологи переглянули свої оцінки і тепер називають COVID-19 небезпечнішим за грип. Як розпізнати цей вірус?

До найбільш поширених симптомів COVID-19 за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я відносять:

підвищення температури тіла

стомлюваність

біль в горлі

сухий кашель

біль у грудях

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У низки пацієнтів також можуть бути:

різні болі

закладеність носа

нежить

фарингіт

діарея

кон'юнктивіт

Як протікає захворювання коронавірусом:

Як правило, симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. Часто хвороба може протікати без будь-яких симптомів або поганого самопочуття. Навіть без симптомів людина все одно є розносником коронавірусу.

Переважна більшість заражених – 80 відсотків – одужують без специфічних лікувальних заходів. За даними ВООЗ, для повного одужання необхідно шість тижнів. Близько 20 відсотка випадків зараження коронавірусом вимагають госпіталізації.

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