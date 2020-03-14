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Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / popasnaya

Вірусологи переглянули свої оцінки і тепер називають COVID-19 небезпечнішим за грип. Як розпізнати цей вірус?

До найбільш поширених симптомів COVID-19 за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я відносять:

  • підвищення температури тіла
  • стомлюваність
  • біль в горлі
  • сухий кашель
  • біль у грудях

І ще: Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон

У низки пацієнтів також можуть бути:

  • різні болі
  • закладеність носа
  • нежить
  • фарингіт
  • діарея
  • кон'юнктивіт

Як протікає захворювання коронавірусом:

Як правило, симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. Часто хвороба може протікати без будь-яких симптомів або поганого самопочуття. Навіть без симптомів людина все одно є розносником коронавірусу.

Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус - фото 392015

Переважна більшість заражених – 80 відсотків – одужують без специфічних лікувальних заходів. За даними ВООЗ, для повного одужання необхідно шість тижнів. Близько 20 відсотка випадків зараження коронавірусом вимагають госпіталізації.

Читайте також: З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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