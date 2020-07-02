Як правильно поводитися на роботі

Як відчувати себе комфортно на новому або старому місці роботи? Є кілька правил, як правильно поводитися на роботі, дотримання яких значно полегшить життя.

Стресостійкість. Треба навчитися долати конфлікти, зберігаючи спокій, впевненість в собі, почуття гумору.

Готовність йти на компроміси, проявляти гнучкість. Складно мати справу з надто категоричними людьми.

Уміння демонструвати повагу до керівництва та колег. З урахуванням українського менталітету, не втрачаючи при цьому почуття власної гідності.

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Вміння працювати в команді. Потрібно відчути себе "командним гравцем", показати свою зацікавленість і готовність брати участь нехай навіть в неформальних заходах.

Скромність. Не можна надмірно демонструвати свої амбіції в перші ж дні, не треба відкрито конкурувати зі своїми колегами.

Незалежність. Не напрошуйтеся "в друзі" до свого керівника, щоб вас не прийняли за підлесника.

Справедливість. Якщо вас, наприклад, намагаються змусити виконувати чужу роботу, то м'яко, але рішуче окресліть коло своїх обов'язків і зону своєї відповідальності.

Оптимізм. У будь-якій, навіть найбільш конфліктній робочій ситуації не можна втрачати віру в те, що все буде добре.

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