Чотири ознаки того, що вас не люблять на роботі

Завести друзів на роботі – класна ідея. Не менш корисно буде розуміти, хто з колег ставиться до вас більш насторожено.

Колеги завжди небагатослівні з вами

Якщо на ваше запитання Як справи? колеги відповідають просто ОК або нормально, або якщо в листах вони завжди переходять до суті і навіть не вітаються, це може бути знаком того, що ви не дуже приємні товаришам по службі.

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Ви ніколи не берете участь в розмовах і жартах колег

Жарти і прості розмови про те, про се – природний спосіб зміцнення взаємин в колективі. Якщо вас не запрошують приєднатися до цих занять, значить, швидше за все, колеги не відчувають себе у вашому суспільстві настільки комфортно, щоб вважати вас членом команди.

Вони намагаються використовувати вигадану владу над вами

Іноді товариші по службі, які мітять на ваше місце, можуть спробувати залякати вас або скористатися владою, якої у них немає, пояснюють психологи.

Вони постійно з вами сперечаються

Постійна критика ваших ідей – знак поганого ставлення до вас. Якщо люди критикують ваші ідеї, хоча часом ви навіть не встигаєте закінчити пропозицію, то часто це показує, що їх неприязнь до вас настільки сильна, що вони упереджено ставляться до всіх ваших ініціатив.

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